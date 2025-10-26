かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在タイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が26日、自身のXを更新。前日に発表したSNS婚活の応募について報告した。

与沢氏は25日「【彼女を募集します】今日から婚活アカウントに転身することにしました。若干批判が来そうですが、SNSを使って未来のお嫁さんを探すことにしたのです」と発表。

条件は20代の独身女性とし「理想は、普通の子 学歴とかキャリアとか不問」「今は仕事してても将来的には仕事辞めて家庭に入りたい人が理想」「顔重視というより、スタイルが良い方が好みです」「移住できる人がベストです」など“応募要項”を記し、応募フォームを投稿していた。

一夜明けたこの日は、「220名の方から応募いただきました。ありがとうございます。コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と報告。

「タイでお会いできる方は15％のみなので、まずタイで面接可能を選んでくれた方から気になった方にLINEさせて頂き、ゆっくりペースでお茶していきます。そして、タイで良い出会いに発展しなければ、予定通り11月21日に日本へ一時帰国します」と随時面接を行うとした。

与沢氏は16年に元モデルの女性と結婚し、3人の子供に恵まれた。今年4月にはXで「仕事をやめてタイに来てから『覚せい剤』にどっぷりはまっていました。今はもうやっていません」と告白し物議に。妻との協議離婚が成立したことも発表していた。