明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は25日の時点で来シーズンのJ2降格が決まりましたが、26日はホームで神戸と対戦しました。



すでにJ2降格が決定した新潟。

それでも、残り4試合、1つのでも多くの白星を目指し、ホームに神戸を迎えます。



序盤は神戸の猛攻を受けますが、新潟もチャンスを作ります。



左サイドで奥村がボールを受け、ドリブルで運び、パスを受けた白井がミドルシュート！

しかし、これはセーブに合います。





神戸の勢いは止まりません。コーナーキックの流れから、頭で流し込まれ、失点。1点を追いかける展開で、試合を折り返します。後半、勢いを増す神戸の攻撃。その攻撃を前に、藤原がたまらず相手を倒し、VARの結果、PKの判定に。これを決められ、2点差。さらに厳しい展開となります。それでも新潟は、後半21分。橋本のパスに・・谷口の左足！しかし、シュートは枠の外に外れます。次のチャンスも新潟。カウンターでボールを運んだ長谷川が、パスをつなぎ、橋本。そしてマテウスへ。フリーの島村を冷静に使い、最後は豪快に左足！島村の移籍後初ゴールで、残り15分、1点差とします。さらに、ボランチに入った長谷川がアウトサイドで絶妙なスルーパス。抜け出した若月がニアに強烈なシュート！こちらも移籍後初ゴールで同点に追いつきます。後半に怒涛の攻撃を見せた新潟でしたが、2対2で試合終了。白星にはあと1歩届かず、16試合勝利なしとなりました。