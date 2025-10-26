ラモスが残り4秒で劇的決勝スティール＆レイアップ！ 富永22得点の北海道が仙台との激闘を制す

10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ第5節が各地で行われ、レバンガ北海道はホームの北海きたえーるで仙台89ERSと対戦。試合最終盤までもつれる大激戦の末、97－95で北海道が劇的な勝利を飾った。

GAME1は87－85で辛くも北海道の勝利となったこのカード。GAME2も序盤から互いに譲らない展開となり、前半を終えて46－49と仙台がわずかにリード。第3クォーターに入ると仙台に流れが傾き、北海道は63－75と12点のビハインドを背負って勝負の最終クォーターへ。

しかし、ここからホームの北海道が猛反撃を開始。ドワイト・ラモスと富永啓生を中心に得点を重ね、じりじりと点差を詰めると、試合終盤についに同点に追いつく。

そして、ドラマは残り数秒で訪れた。95－95の同点で迎えた試合時間残り4秒、仙台ボールのオフェンスを、北海道のドワイト・ラモスが値千金のスティール。そのまま一人で持ち込み、決勝のレイアップシュートを沈めた。これが劇的な決勝点となり、北海道が死闘を制した。

北海道は、富永が3ポイント4本を含む22得点を挙げてオフェンスをけん引。ジャリル・オカフォーが21得点、ラモスが決勝点を含む19得点をマークした。一方の仙台はジャレット・カルバーが23得点を挙げるも、悔しい逆転負けを喫した。

■試合結果



レバンガ北海道 97－95 仙台89ERS



北海道｜23｜23｜17｜34｜＝97



仙 台｜24｜25｜26｜20｜＝95

【動画】ラモスが値千金のスティールから劇的決勝点！