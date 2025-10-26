WEST.濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）が木村拓哉と寿司屋を訪れた際の2ショットを公開した。

写真＆動画：憧れの先輩との初サシ飯に感動！記念2ショットや朝4時集合で自らの手で魚を釣り上げるまで（全4投稿）

■木村拓哉＆濱田崇裕が釣り上げた魚を堪能する、贅沢なひと時

木村拓哉の公式YouTubeチャンネルにて公開中の『木村さ～～ん！』にて、木村とともにフィッシングを楽しんだWEST.濱田崇裕。

最新話では、自分たちで釣り上げた魚をもって、木村いきつけの寿司屋へ。その場で捌いてもらい、ふたりで堪能する和やかなひと時を過ごしている。

■濱田崇裕「本当に幸せの時間を本当にありがとうございます」

そんな『木村さ～～ん！』最新話公開に合わせ、濱田は自身のInstagramを更新。寿司屋で撮影した、木村との記念ショットを投稿し、「本当に 幸せの時間を本当にありがとうございます」と憧れの先輩・木村のとの初“サシ飯”を噛みしめるようなメッセージを綴っている。

また、その後に続くハッシュタグでも「#幸せすぎ #兄貴と寿司屋 #夢叶う」と続けた。