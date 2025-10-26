10月23日、元AKB48のメンバーで、現在はタレントで実業家の板野友美が自身のYouTubeチャンネル「友chube 【板野友美】」を更新。最近“モヤモヤした出来事について告白したのだが……。

「この日投稿された動画では、視聴者から投稿された『モヤモヤエピソード』について、板野さんが意見を述べていく内容でしたが、自身のエピソードも紹介していました。動画の中盤ごろで、自身の最近あったエピソードを紹介していました。これが物議をかもす結果となってしまったようです。

板野さんによれば、先日タクシーに乗った際のエピソードとして、幼稚園の迎えの時間が迫っていたために『ちょっと急いでください』と運転手に話したそうで、そのうえで道を間違えられたといいます。ところがその後、運転手は焦ったのか、急に怒り出したといい、渋滞していたこともあってか『ここで降りてください』と、急に道路の真ん中で降ろされたそうです。これには板野さんも『さすがに私たち、そんな怖い口調もしてないし……。（運転手は）機嫌悪かったのかもしれない。お腹空いてたのかな？』と苦笑いしていました」（スポーツ紙記者）

タクシーをめぐるあるあるな話のような気もするが、板野の言動に、視聴者の反応は賛否分かれている。SNSを見ると、「急いでください、と言わないと急いでくれない」などと板野に共感する声も一定数見られた。しかし、「運転手を急かすな」「態度が高飛車すぎたのでは？」と、板野の言動に疑問を呈する声も多く投稿されているのだ。

プライベートでは、2021年1月に東京ヤクルトスワローズ所属の野球選手・高橋奎二と結婚し、同年10月に第一子となる長女を出産している。最近は実業家や「ママタレ」の一面ものぞかせているが、言動が炎上しがちな印象も……。

「先日もInstagramに載せた長女の写真を巡って心配する声が寄せられていました。というのも、板野さんは2023年10月、娘の2歳の誕生日を機に『正面の顔出しを控える』と発表していたのですが、10月12日の投稿では娘の横顔がかなりしっかりと写った写真を投稿していたのです。この投稿には『出したいのか隠したいのかわからない』と、板野さんの言動に疑問を抱く人も少なくなかったようです。

板野さんはAKB48時代にも、『総選挙が嫌いでした』と発言するなど、本心を隠さないタイプなのは事実でしょう。今回のタクシーをめぐる話でも若干炎上気味ですが、アイドル時代よりは丸くなったとはいえ、『お腹すいてたのかな』といった話しぶりに違和感を覚える人もいたようですね」（同前）

とはいえ、タクシーの運転手を急かしたのも娘を思ってのことなのだろう。