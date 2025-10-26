¡ÚµÆ²Ö¾Þ¡Û¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹13Ãå¤ËÄÀ¤à¡ÄÉðË¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¯¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¡Ö4³Ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¡Ä¡×
¡¡¡þG1¡¦µÆ²Ö¾Þ¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡µþÅÔ¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ëG1¡ÖµÆ²Ö¾Þ¡×¤¬26Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤Ï13Ãå¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¥é¥¹¥È1´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡£2Ãå¤Ï2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¥ó¥°¡¢13ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤¬3Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉðË¤Ï¡¢Æ¨¤²¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¤¬ÃÙ¤¯¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡£¡Ö¸þÀµÌÌ¤Ï¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÊºÇ½ª¡Ë4³Ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¼ê±þ¤¨¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï¥¸¡¼¥Æ¥£¡¼¥¢¥Þ¥À¥ó¤¬Æ¨¤²¤ë·Á¤Î½øÈ×¡£¿Íµ¤¤Î¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¡¢¥¨¥ê¥¥ó¥°¡¢ÉðËµ³¾è¤Î¥Þ¥¤¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤¬¸åÊý¤«¤é¥¸¥ï¥ê³°¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥¸¥³¤¬È´¤±½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ô¤¤µÓ¤Ç¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤·¡¢2Ãå¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Ë3/4ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ºÇ¸å¤Î1´§¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£¥¨¥Í¥ë¥¸¥³°È¾å¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎµÆÀ©ÇÆ¡£ÉðË¤ËÊÂ¤ÖµÆ²Ö¾ÞÄÌ»»5¾¡ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§µÆ²Ö¾Þ¡¡1938Ç¯¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥»¥ó¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¤ËÈÏ¤ò¼è¤Ã¤ÆµþÅÔ¼Ç3000¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÁÏÀß¡£2ÅÙ¤Îºä±Û¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢Áà½ÄÀ¤Ê¤ÉÁí¹çÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¡£