大相撲の幕内・阿炎（錣山）が２６日、福岡市内にあるサッカーＪ１のアビスパ福岡の本拠地・ベスト電器スタジアムで行われたイベントに参加した。

クラブ名に自身のしこ名「アビ」がある縁で実現した「阿炎×アビ」のコラボイベント。試合前にはスタジアム前の広場でサポーターとハイタッチで交流した。ロンドン公演中にはビートルズのアルバム「アビイ・ロード」のジャケットが撮影された横断歩道に仲の良い３力士を連れ添って記念撮影したことが、日英で大きな話題となった。この日はネイビーのじゅうたんを敷いた両脇で、阿炎、アビスパのマスコットのアビーくん、錣山部屋の力士らがサポーターを出迎えるアビスパ版の“アビーロード”が設置された。「ちょうどロンドンに行ってやってきたので、予定表を見た時に“アビィ・ロード”と書いてあって、とても恥ずかしかった。そういう話題性があれば、いろいろ人に相撲を知ってもらえると思うので、そういうことにつながれば良いなと思う」と笑顔で話した。

ステージイベントではトークショーも行った。アビスパサポーターとの触れ合いを通して「意外とサッカーのＴシャツ着ている人たちが、僕を知ってくれていて、うれしいなと思った。中には『私がこのイベントをやってくれと推したのよ』という人が多くいて、『ありがとうございます』と。そういう声をかけてもらってうれしかった」と振り返った。

２２年の九州場所では幕内優勝を果たすなど、福岡は相性抜群。「九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）は僕にとってゲンのいい場所で、あまり負け越したことがない。少し前に優勝もさせてもらっているので、今年も僕がいただくということで、応援のほどよろしくお願いします」と語っていた。

（大西 健太）