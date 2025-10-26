ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。大谷翔平投手は4打数1安打で主役を山本に譲ったが、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xの投稿では主役を務めた。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

「1番・DH」で先発出場した大谷は4打数1安打。試合の主役は明らかに山本だったが、米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のMLB専門Xでは主役だった。

「ドジャースはシリーズをイーブンにして、ロサンゼルスに戻る」との文面で結果を報告し、大谷の写真を投稿。笑顔の大谷がブルージェイズの帽子に手を伸ばしており、「帽子はお返しするよ」というメッセージが添えられている。

ブルージェイズを煽る画像に、米ファンから「これは笑えるな」「彼は君たち（ブルージェイズ）がいらないよ」「トロントよ、どう思う？」「『君は必要ない！』トロントのやつらに聞かせてやろう」という声が上がる一方、「ヤマモトはどこだ」「ヤマモトに注目するべきだろう」などのコメントも寄せられていた。



