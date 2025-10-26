◇第86回 菊花賞（2025年10月26日 京都競馬場）

クラシック最終戦となるG1「菊花賞」が26日、京都競馬場で行われ、11番人気のライトトラックは12着だった。ラスト1冠を手にしたのは1番人気のエネルジコ。鞍上のルメールは3年連続の菊制覇で、武豊に並ぶ通算5勝目となった。2着は2番人気のエリキング、13番人気のエキサイトバイオが3着。4番人気で武豊騎乗のマイユニバースは13着に沈んだ。

和田竜は「勝負どころでスムーズではなかった。馬場状態も微妙でしたね。最後は止まった感じだった」と冷静にレースを振り返った。

レースはジーティーアマダンが逃げる形の序盤。人気のエネルジコ、エリキング、武豊騎乗のマイユニバースが後方からジワリ外から上がっていく展開に。最後の直線でエネルジコが抜け出し、そのまま鋭い脚で後続を引き離し、2着エリキングに3/4馬身差をつけてクラシック最後の1冠のゴールを駆け抜けた。

▼菊花賞 1938年、イギリスのセントレジャーに範を取って京都芝3000メートルで創設。2度の坂越えがあり、スピード、スタミナ、操縦性など総合力が問われる。