◇MLBワールドシリーズ第2戦 ドジャース5-1ブルージェイズ(日本時間26日、ロジャース・センター)

ドジャース・山本由伸投手が日本時間26日、ワールドシリーズ第2戦に先発登板。犠牲フライで1点を失うも、4回以降は無安打に抑え「9回1失点」での完投勝利をあげました。

オリックスでプレーしていたNPB時代には、2019年以降5年連続で完投を記録。山本投手はいつも完投勝利をあげるとすぐにキャッチャーに歩み寄り、ハグなどを交わしながらそのリードをねぎらう姿を見せていました。しかし2024年から挑戦しているMLBの舞台では完投がなく、今年のレギュラーシーズンでもその姿を見ることができませんでした。

そんな中ドジャースは今年もポストシーズンに進出。山本投手は同15日に行われたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発登板し、ついに“メジャー初完投”を達成します。山本投手はこの日を「(完投したのが)久しぶり過ぎてどこへ行っていいか分からなくて。なんか本当にどこへ行けばいいか分からなくなりましたね、久しぶりだったので」と振り返ったように、ゲームセットとなると、山本投手はマウンドの周りをくるりと歩き笑顔。その場でキャッチャーのウィル選手に向けて拳を見せると、マウンドにたたずんだままグラブをポンポンとたたきました。その後マウンドに歩み寄るウィル選手を見て、自身も歩み寄りハグする様子を見せました。

この試合に続いて、2試合連続での完投勝利をあげた山本投手。この日はゲームセットとなると、すぐさまウィル選手に歩み寄り“らしい”姿でリードをねぎらいます。力強くハグし背中をポンポンと触れると、これに応えるようにウィル選手も声をかけながら、ポンと山本投手の背中に触れました。