［ケアラーの風景］きょうだい＜３＞

障害や病気がある兄弟姉妹を持つ人を「きょうだい」「きょうだい児」という。

岡山県内でフリーランスの美容コンサルタントとして働く増田美佳さん（５２）は、ダウン症で重い知的障害のある弟の貴志さん（５０）と２人で暮らしている。両親は既に他界、貴志さんの世話を一手に引き受ける。

本業にバイト

「伸びてきたから、少し短くしようね」。増田さんは優しく声を掛けて、慣れた様子で貴志さんの髪をはさみで整えていく。

貴志さんは、小柄で温厚な性格。コミュニケーションはとれるが、食事や着替えの用意、掃除、洗濯、通院の付き添いなど、生活全般で支援が必要だ。通所型の福祉施設に行く日もあるが、体調などによって自宅で過ごす日も多い。

「働きながら弟を世話する毎日は、正直言うと大変。いつまで見続けることになるのだろう……」

不安感どっと

増田さんは、生まれつき障害がある貴志さんと２人きょうだい。両親からは「弟の心配はしなくていい。好きなように生きなさい」と言われて育った。それでも、心臓に持病があった母親を助けようと、子どもの頃から、貴志さんの入浴や食事の介助などを手伝ってきた。

実家から通える地元の短期大学に進学。卒業後も、実家から通えることを条件に就職先を選んで、働き始めた。やりがいを感じていたが、２００８年のリーマン・ショックの影響による支店網の再編で大阪への異動を提示され、退職した。「家族に対しての責任から、実家を離れられなかった」

その後まもなく、母親が白血病で倒れ、１０年に急逝。直後に父親が認知症になり、１９年に亡くなった。両親の介護と貴志さんの世話で手いっぱい。ずっと頭の片隅にあった「親亡き後」、貴志さんの将来について話す時間などなかった。両親の預貯金は、医療や介護、葬儀の費用などで目減りし、十分というほど残らなかった。「住む家はあるが、弟の生活を支えなければいけない。先の見えない不安感がどっと押し寄せてきた」

結婚したかった

無駄遣いを慎み、本業とは別に週に数回、朝の時間を使って配達のアルバイトをしている。病気になって弟が困ることのないよう健康に気遣う。たまにリフレッシュをしたいと思うが、貴志さん１人で長時間の留守番をさせるのは心配で、旅行などは難しい。「毎日、大好きなＢ’ｚの曲を聴いて、自分を励ましている」

もう一度生まれ変わることができたら？

時々、自分に問いかける。大阪で働いてみたかった、結婚して新しい家庭を築きたかった……。今もそう思う。

「弟はいとおしい。でも、自分の一生をこのまま終わらせたくない」。できるだけ長く貴志さんを住み慣れた家で過ごさせてあげたいと思う一方で、福祉施設に入ってくれたらとも考える。両親の死後、そんな葛藤と向き合い続けてきた。

自身の経験を基に、「きょうだい」同士で心から話せる場を作ろうと、「岡山きょうだい会」を設立し、代表を務める。数か月に１回集まるなどして近況を報告する。親亡き後を心配し、人知れず悩んでいる人は少なくないという。

自治体や大学の講座などにも積極的に登壇し、「きょうだい」の思いを伝える。「障害者やその家族への理解が広まれば、『きょうだい』がもっと生きやすい社会になるはず」。そう信じている。

「きょうだい」の交流サイト「シブコト」が２０２２年に実施した調査によると、「きょうだい」であることについての悩みは、「親が亡くなった後」（７２・７％）が最も多かった。また、「全国障害者とともに歩む兄弟姉妹の会」が１９年、将来について親と話し合いができているかを尋ねた調査では、６２％が「できない」と回答。「親が取り合ってくれない」「親が認知症で難しい」などの理由があげられた。今後の見通しについても、６１％が「立っていない」とした。