AIの「それっぽい嘘」に騙されてしまう人の特徴。AIの発展に比例して“求められるようになる力”とは
―［貧困東大生・布施川天馬］―
ICT化の進む現代。
「AIに仕事が奪われる！」と危惧する声がある一方で、「AIのおかげで可能性が広がる」と期待に満ち溢れる人もいるようです。
星川一真氏の『ゼロから始まるAI時代の学び革命』（ナレッジリンク出版）は「未来教育イノベーション大賞」グランプリを受賞するなど、注目を集めました。
◆AIが普及する一方で問題も
私も、日常からAIを活用しています。例えば、記事のトピックや企画案のひな型を考えるとき、「○○の類語を教えてください」「○○について扱う記事を集めてください」のように依頼するなど、ざっくり情報を集めたいとき非常に便利。
もちろん、気になったトピックがあっても鵜呑みにするわけではなく、しっかり裏を取ってから、実際の執筆作業に入ります。
現状のAIは「それっぽいもの」を作るのは非常にうまいですが、あくまで「それっぽい」にとどまるからです。
AIの最大の利点は「ゼロから0.1まで労力ゼロで達する」ことにあります。
こいつの出すものをそのまま人前に出しても大した評価は得られません。ただ、「ゼロから脱する」ことはできます。
往々にして「ゼロから自分で作り出す」よりも「もとからあるものを叩いて改良する」方が楽なもの。ものづくりのハードルが、一段下がりました。
しかし、世の中にはAIの出力内容をそのまま人目に触れる場所へ出してしまう方もいらっしゃるようです。
X（旧Twitter)では、毎年のように「学生がAIで作ったレポートをそのまま提出してきた」「存在しない書籍や論文を引用してきた」など、嘆きの声が上がります。
AIは、魔法の道具ではありません。使うときには様々な注意点があり、それを守らないと、クオリティが低いどころか、自分の首を絞めることも。「やけどしないAIの使い方」について考えます。
◆AIはウソをつく
AIを使う際に注意すべきポイントは、多くありません。極論、ただひとつだけ「AIはウソつきだ」と前提を置くことができれば、それで十分注意点はクリアできます。
問題は、ウソの方向がかなりアクロバティックかつ素人目には「それっぽい」ものを出してくることです。
「専門家なら見抜けるけれど、門外漢にはちゃんと見える」ギリギリのラインのウソをついてくるので、ちゃんと注意していないとなかなか見抜けません。
例えば、これは2025年5月15日に私自身について説明を求めたチャット記録です。
布施川天馬（ふしがわ てんま）は、日本の小説家であり、漫画原作者です。1983年生まれで、神奈川県出身です。
彼は、2005年に第18回ファンタジア長編小説大賞を受賞し、『天冥の標』でデビューしました。以降、ファンタジーを中心に、多くの作品を手がけています。
特に有名な作品としては、『聖剣の刀鍛冶（ブレイドブレイカー）』があります。この作品は、2013年から2014年にかけて、テレビアニメ化もされました。
また、布施川天馬は、漫画原作も手がけており、『異世界迷宮で奴隷ハーレムを（略して異ハーレム）』が代表作です。この作品も、2018年からアニメ化されました。
彼の作品は、ファンタジー作品を中心に、アクションやロマンスなど、多岐にわたります。彼が描く世界観やキャラクターたちは、読者や視聴者を魅了しています。
私を作家と呼べるかはさておき、このチャットは大嘘であることがわかります。
そもそも私の名前は「ふせがわてんま」ですし、勉強法の本や教育投資の効果を考える新書を執筆したことはあっても、小説を商業出版したことはありません。さらに言えば、私は1997年生まれですが、出力結果は私の14歳も上の人物だと言い切っています。
