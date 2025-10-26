「495億円の契約は割安だった」山本由伸のPS2戦連続完投勝利に米記者が“大絶賛”「歴史的に見ても圧倒的だ」
山本由伸の好投に米記者から絶賛の声が上がった(C)Getty Images
ドジャースのエースが圧巻の投球を見せた。山本由伸が現地時間10月25日に敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板。9回105球4安打1失点8奪三振でポストシーズン2戦連続の完投勝利を飾った。
【動画】WSで対決！山本由伸がゲレロJr.からカーブで空振り三振を奪うシーン
2試合連続でポストシーズンで完投勝利を挙げたのは、2001年のカート・シリング以来という24年ぶりの快挙となった。
序盤からカーブが冴えわたり、空振りや見逃しで三振を奪った。4回以降はパーフェクトに抑えた。8回はジョージ・スプリンガーをカーブでのけぞらせ、最後は154キロのフォーシームで空振り三振を奪い、終盤の8回で3者連続三振を奪った。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』のノア・カムラス記者は自身のXで「ヨシノブ・ヤマモトは信じられない」と唸り、「彼はプレーオフで2試合連続の完投を達成した。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）で1度、そしてワールドシリーズで1度だ」と綴った。
また、別の投稿では「ヨシノブ・ヤマモトはドジャースをワールドシリーズ優勝に導こうとしている」と記し、「歴史的に見ても圧倒的だ。彼の3億2500万ドル（約495億円）の契約は、もしかすると割安だったのかもしれない」と、右腕の投球を絶賛した。
ドジャースは4−11の大差で敗れた前日の第1戦の嫌なムードをエースが振り払い、1勝1敗のタイとした。現地時間27日からは本拠地で第3戦を迎えるが、世界一連覇へ大きな1勝を手に入れた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。