言いにくいことを相手に伝えるには、どうすればいいか。福厳寺住職の大愚元勝さんは「会話で大切なのは、互いに名乗り合って戦う構えが整ってから太刀を交えるという昔の侍の戦い方の感覚だ」という――。

■人間関係の第一歩は「顔を合わせる」こと

人間関係を築くうえでもっとも大事なこと。

それは、「顔を合わせる」ことです。

コロナ禍にあって一時、「会社に行かなくても、打ち合わせに出向かなくても、みんながリアルで顔を合わせなくても、仕事はできるよね」だとか、「リモートの飲み会もなかなかいいね。みんなが集まりやすいし、終わったらすぐに眠れるのはラクだよね」などといった風潮がありました。

テクノロジーのおかげで、パソコンやスマホが一台あれば、仕事を含むほぼすべての人づきあいが画面越しにできることに、多くの人が気づいたからです。

けれどもコロナが落ち着いて数年経ったいま、ちょっと変わってきました。リモートから離れて、以前のように「顔を合わせて仕事をする」「顔を合わせて会話をする」世界に戻りつつあるのです。

人間関係をそんなに重視していないように思えるアメリカ企業でさえ、「ちゃんと出勤しなさい」といいはじめているのですから、この“揺り戻し”のような傾向は、どうやら主要路線になっていきそうです。

なぜでしょうか？

■何から何までリモート一辺倒は見直すべき

それは、顔を合わせているほうが“リモートづきあい”より、互いの細かな表情が読み取れたり、機会を逃さず発言したりなど、仕事や会話をスムーズに進めるうえで何かと都合のいいことが多いからです。

こと仕事に関しては、会社にいれば、誰かしらと雑談したり、ランチや飲み会を楽しんだりする機会が増えます。

それも大きなメリットでしょう。多少の煩わしさはあるにせよ、ある程度はこういう交流があったほうがコミュニケーションを円滑にする助けになります。

「会社というのは、小さな衝突があっても、大きく調和しているのが理想である」

そう考える私は、だからこそリアルの世界でちゃんと顔を合わせて仕事をすることが非常に重要だと考えています。

もちろん適宜“リモート仕事”を取り入れるのはOKです。私も遠方の方と仕事をするときは、対面の必要性と互いの移動時間を天秤にかけつつ合理的な選択をしています。けれども何から何までリモート一辺倒というのは見直すべきです。

■「会話」において、もっとも大事なこと

またリアルで顔を合わせることのよさは、自分のいいたいことがしっかり相手に伝わることにあります。

会話においてもっとも大事なことの一つである、

「相手の目を見て話す」

ということができるからです。

リモートは視線をどこに置けばいいかが、わかりにくいでしょう？

じつは「画面ではなく、カメラを見つめると、全員と視線が合う」そうです。しかし、テレビや映像の仕事をしている人ならともかく、一般の私たちにはけっこう難しい技を要します。それに特定の人に向けて「いいたいことをいう」ときは、やはり「サシ」で話すのが基本です。

また「いいにくいことをいう」場合は、「いいたいことをいう」とき以上に対面にこだわったほうがいいでしょう。

メールで伝えるなどすると、相手はどうしても反発する気持ちが先に立ち、こちらの真意を誤解するおそれがあるからです。

「いいにくい」ことというのは、多くの場合、相手を不快にさせるものです。だから、こちらとしても心の中に「できればいいたくない。いいたくないけど、いわなくてはいけない」というようなせめぎ合いがあって、苦痛がともないます。

それで多くの方が、「いいにくいことを、さらりといえるようになるにはどうすればいいか」と、悩むのだと思います。

■いいにくいことを、さらりと伝える私の方法

参考までに、私がいつも心がけていることを一つ、お伝えしましょう。

ポイントは二つ。

一つは、最初に、

「これから、あなたが傷つくことをいうよ」

「これから、怒るよ」

「これから、あなたにとって耳の痛いことをいうよ」

「これから、師匠としていっておかなきゃいけないことをいうよ」

などと、ことわりを入れることです。

そうすると相手は、「はい」と受け入れざるをえないし、「何をいわれるんだろう」と不安を覚えながらも、ある程度の覚悟が決まります。いわれたことに対するショックをやわらげることができるのです。

いってみればこれは、昔の侍の戦い方。不意打ちは卑怯とされ、互いに名乗り合って、戦う構えが整ってから太刀を交える、そういう感覚です。

大愚元勝『仕事も人間関係もうまくいく離れる力』（三笠書房）

加えて自分自身も、最初に「いまからいいますよ」ということで、一瞬にして「いいたくないな」と悩む気持ちから離れられます。スッと言葉が出てくるでしょう。

もう一つのポイントは、最後をこんなふうに締めることです。

「私のことも、何か至らないところがあったら指摘してほしい。自分では見えていなくて、知らずに人に迷惑をかけていることがあるといけないから、いつでもいってね」

人間、人の言動でよくないところは細かいところまで気がつきますが、自分のこととなると意外と見えないものです。

ふだんから、「自分はいいにくいことでも気づいたらいうし、あなたもそうしてくださいね」という空気をつくっておくと、「いいたいことをいい合える」環境が整います。

仏教のサンガ（出家者の集団）にも、

「先輩であろうとも、戒律や教えに反することをいったら、ちゃんと指摘しなければならない」

というルールがあります。

誰かに、何かいいにくいことをいわなければならないときに、思い出してくださいね。

大愚 元勝（たいぐ・げんしょう）

佛心宗大叢山福厳寺住職、（株）慈光グループ代表

空手家、セラピスト、社長、作家など複数の顔を持ち「僧にあらず俗にあらず」を体現する異色の僧侶。僧名は大愚（大バカ者＝何にもとらわれない自由な境地に達した者の意）。YouTube「大愚和尚の一問一答」はチャンネル登録者数57万人、1.3億回再生された超人気番組。著書に『苦しみの手放し方』（ダイヤモンド社）、『最後にあなたを救う禅語』（扶桑社）、『思いを手放すことば』（KADOKAWA）、『自分という壁』（アスコム）、『愚恋に説法: 恋の病に効く30の処方箋』（小学館）などがある。

