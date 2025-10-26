ÀÉ÷Â¯¤Ï"Âç¿Í¤ÎÀµ¤·¤¤¸ä³Ú"¤«¡ÄÀ¤³¦°ìÍÌ¾¤ÊÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ëŽ¢¾«ÉØÇîÊª´ÛŽ£¤ÇÂç³Ø¶µ¼ø¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿°Õ³°¤ÊÅ¸¼¨
¢£¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤Î¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à
¾éÃÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ï±Ø¤Ë¹ß¤ê¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê¤ÎÆ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡£¹Ô¤¤¬¤±¤Î¥æ¡¼¥í¥¹¥¿¡¼¤Î¼ÖÆâ¤ÇÅ¬Åö¤Ë¼è¤Ã¤¿°Â¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢ÀÖÀþÃÏÂÓ¡Êred light district¡Ë¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤¬¤Ä¤«¤ºÍ½Ìó¤·¤Æ¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÇÂÌÊÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¬¥é¤Î°¤½¤¦¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËID¤òµá¤á¤é¤ì¡¢¸«¤ë¤«¤é¤Ë¾ìËö´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¡¼¤¬¼õÉÕ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥®¥ç¥Ã¤È¤¹¤ë¡£
Éô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥Ç¥«¤¬Ä¥¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥·¥Í¥Þ¤Ç»¦¿Í¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤Ê¼ñ¤¤Ç¤¢¤ë¡£Áë¤«¤é¤Ï¡È¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ê¾·¤¤¹¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¿¤Á¤¬¸«¤¨¤ë¡£ÅÚÍË¤ÎÌë¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÖÀþÃÏÂÓ¤ÏËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÊ¸»úÄÌ¤ê¿Í¤ÎÇÈ¤Ç°î¤ìÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à»Ô¤Ç¤Ï¸ä³Ú¤È¤·¤ÆÂçËã¤ÎÉþÍÑ¤äÈÎÇä¤¬¹çË¡²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤Ï1980Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿À¯ºö¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢»Ô¤Ï2002Ç¯¤ËÇä½Õ¤â¹çË¡²½¤·¤¿¡£¥é¥¤¥È¤ÊÌôÊª¤ÈÇä½Õ¤ò¹çË¡¤Ë¤·¤Æ´Ñ¸÷»ñ¸»¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö¾þ¤êÁëÃÏ¶è¡ÊDe Wallen¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ï¤½¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¸øÅª¤ÊÇ§²Ä¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤¿³¹
¤³¤Î³¹¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î°ÛÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¶õ´Ö¤ÇÀ¹Ô°Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏ°è¤òÊâ¤¯¤È¤½¤Î¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£³¹Á´ÂÎ¤¬¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
Êª¸«Í·»³¤Î´Ñ¸÷µÒ¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢½÷ÀÆ±»Î¤äÉ×ÉØ¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡¤òÏ¢¤ì¤¿²ÈÂ²¤µ¤¨¤â¤¤¤ë¡£Èà¤é¤ÏÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ë°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤ò¤·¤Ë¤¯¤ë¡£ËèÇ¯250Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ë¬¤ì¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥àÁ´ÂÎ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Î8Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤éÁêÅö¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤À¡Ê¢¨1¡Ë¡£¤Ê¤ó¤Îµ¤Ìµ¤·¤ËÍ½Ìó¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¤¬¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥¹¥È¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É¬Á³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¶»Éô¤ä²¼Ê¢Éô¤Ê¤É¶ÉÉô¤Î¤ß¤ò±£¤·¤¿¾«ÉØ¤Ï¡¢¾ÈÌÀ¤ÇÀÖ¤¯¾È¤é¤µ¤ì¥É¥¢ÉÕ¤¤Î¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¥±¡¼¥¹¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÍßË¾¤òÍ¶¤¦°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Î¾ï¼±¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤ÈóÆü¾ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ï¡¢Èà¤é¤¬À¸¤¤ëÊ¸²½·÷¤ÎË¡¤äÎÑÍý¤Î²¼¤Ç¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢Èà¤é¤Îµ¬ÈÏ¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÈÉáÄÌ¡É¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶½Ì£¤ò°ú¤¯¡£
¢£¥é¥¤¥È¤ËÍßË¾¤ò½¼¤¹À¤ò¡È¸«¤ë¡É´Ñ¸÷
¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢À¤Ë´Ø¤ï¤ëÉý¹¤¤Å¸¼¨»ÜÀß¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊ£¹ç¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³¹¤ÏÁí¹çÅª¤Ë±é½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥·¥ç¡¼¡¢¥Ô¡¼¥×¥·¥ç¡¼¡¢¥ê¥¢¥ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¡¼¡¢SMÉô²°¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥È¥¤Å¸¼¨ÈÎÇä¡¢¥»¥¯¥·¡¼¥È¥¤¥ì¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ê¸ä³ÚÅª¤ÇÆüËÜ¤ÎÈëÊõ´Û¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤ò¡È´Ñ¤Æ¾ÃÈñ¤¹¤ë¡É¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÏËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¸Þ´¶¤ò»È¤¦5D¥Ý¥ë¥Î¥·¥ç¡¼¡Ê2019Ç¯¤Î³«´Û»þ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥á¥Ç¥£ÈÖÁÈ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦Ææ¤Î¥é¥¤¥É·Ï¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£À¤ò¡È¸«¤ë¡É´Ñ¸÷¤Ï¡¢¡ÈÇã¤¦¡É¤è¤ê¤â¥é¥¤¥È¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÍßË¾¤ò½¼(¤ß¤¿)¤¹¡£
¡ÖÀÖÀþÃÏÂÓ¤ÎÈëÌ©¡¡¾«ÉØÇîÊª´Û¡ÊRed Light Secret: Museum of Prostitution¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷°ÆÆâ¤Ç¤âÂç¤¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¤Î»ÜÀß¤È°ã¤Ã¤Æ¤ä¤ä¥Þ¥¸¤Ê°õ¾Ý¤â¼õ¤±¡¢¥Ô¥ó¤È¤¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
¢£¡Ö¾«ÉØÇîÊª´Û¡×¤¬¶µ¤¨¤ëÀµ¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý
¾«ÉØÇîÊª´Û¤Ï¡¢ÀÖÀþÃÏÂÓ¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ°é¤¹¤ë»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¾«ÉØ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïº¹ÊÌÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÆ±´Û¤ÎÍÑË¡¤Ë½¾¤¤¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¡×¤Ï¡¢¤è¤êÃæÎ©Åª¤Ç¼Ò²ñÅª¤ËË¾¤Þ¤·¤¤¡Ê¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥È¥Í¥¹¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¡ËÂåÂØ¸ì¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤âÆ±ÍÍ¤Î°ÕÌ£¤ÇÍÑ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ï¡¢ÄÌ¤ê¤ËÌÌ¤·¤¿Á´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤ÎÉô²°¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¾þ¤êÁë¡Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡Ë¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¾«ÉØ¤¬¡ÖÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¾®Éô²°¤ÏÅ¸¼¨¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÌÏ¤·¤¿¥²¡¼¥È¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤Ø¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Å¸¼¨¤Ï¡¢¤Þ¤º¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢ÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ç¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤ÎÅµ·¿Åª¤Ê°ìÆü¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿´Ñ¸÷¥¬¥¤¥ÉÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤Î³¹¤ò¡ÈÀµ¤·¤¯¡É³Ú¤·¤à¤Ù¤¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤¬Çñ¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼±Ç²è
±Ç²è¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬¸á¸å¤ËÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú12»þ27Ê¬¡¡ÀÖÀþÃÏÂÓ¡Û¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ÆÂÎ¤òÀ¶·é¤Ë¤¹¤ë¡£Ä«¿©¤ò¼è¤ë¡£
¡Ú1»þ45Ê¬¡¡ÍýÈ±Å¹¡ÛÈ±¤äÉ¦¤òÀ°¤¨¤Æ½Ð°©¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ë¡£
¡Ú3»þ12Ê¬¡¡¥Ý¥ë¥Î¥È¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¤Ö¤é¤Ö¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤«¤±¤¿½÷À¤ò¥Ê¥ó¥Ñ¤¹¤ë¡£
¡Ú4»þ58Ê¬¡¡¿Íµ¤¥Ð¡¼¡Û½÷À¤È¥Ð¥Ã¥¿¥êºÆ²ñ¤·¡¢ºÆ¤Ó¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò½Ð¤¹¤â¿¶¤é¤ì¤ë¡£¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡£
¡Ú8»þ24Ê¬¡¡¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¡Û¥Ð¡¼¤Ç°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡È¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡É¡£
¡Ú12»þ14Ê¬¡¡¥Ô¡¼¥×¥·¥ç¡¼¡ÛÇÁ¤¸«¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡Ú1»þ23Ê¬¡¡ÊÌ¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¡Û¤³¤³¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤â³Ú¤·¤à¡£Å¹¤ò½Ð¤ë¤È¤Þ¤¿¤ªÃë¤Î½÷À¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¬¥Ê¥ó¥Ñ¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¡£
¡Ú2»þ14Ê¬¡¡¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥·¥ç¡¼¥Ð¡¼¡Û¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ìÇÕ¡£
¡Ú2»þ43Ê¬¡¡ÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡ÛÀ¸ò¾Ä¡¦À¹Ô°Ù¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë±ÇÁü¤Ç±Ç²è¤Ï½ª¤ï¤ë¡£
±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦±Û¤·¤Ë¾«ÉØ¤ÈÎÁ¶â¤ä¾ò·ï¤ò¸ò¾Ä¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢Çä½Õ¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Î¥Ï¥¦¥Ä¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷¾ðÊó¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Îã¤¨¤Ð±¿²Ï¥¯¥ë¡¼¥º¤äBµé¥°¥ë¥á¤Î¥¯¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡¢±¿²Ï¤Ë¼«Å¾¼Ö¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¡¢Îã¤¨¤ÐBGM¤Ë¤Ï¥Þ¡¼¥¯¡¦¥í¥ó¥½¥ó¤È¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¤Î¡Ö¥¢¥Ã¥×¥¿¥¦¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¢¥À¥ë¥È»º¶È¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ëÀº¹ÊÌ
¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¡Ö¾«ÉØÊ¸²½¤ÏÀµ¤·¤¤Âç¿Í¤Î¸ä³Ú¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢´Ñ¸÷¥¬¥¤¥É¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ³Î¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Çä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤á¤°¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢»þÂå¤ä¼Ò²ñ¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¶áÂå°Ê¹ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¿Í¸¢¤äÎÑÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é±Ô¤¤ÂÐÎ©¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¤½¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬¡Ö°ÛÀ°¦ÃËÀ¡×¤ò¼çÍ×¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á½÷À¤ÏÀÅªºñ¼è¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ä¤Í¤ËÈ¼¤¦¡£»ñËÜ¼çµÁ·ÐºÑ¤Î¤â¤È¤Ç¤ÎÀº¹ÊÌ¤Î¹½Â¤¤¬¡¢¤³¤Î³¹¤Î´Ñ¸÷»º¶È¤ÎÃæ¤ËÌÀ³Î¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼çÄ¥¤ÎÌÀ³Î¤µ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤ë¤ó¤À¼«Ê¬¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Î¾ï¼±¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê°ÛÊ¸²½¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ËÝ¤Ã¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ö¡£³¤³°¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆüËÜ°ì¤Î´¿³Ú³¹²ÎÉñ´ìÄ®¤ò´Ñ¸÷¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤«¡¢³¹¤ä¥¢¥À¥ë¥È»º¶È¤â¤«¤Ä¤Æ¤è¤ê¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤äÆü¾ï²½¤·¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¤Ë¤âµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£¡ÖÀÖÀþÃÏÂÓ¤ÎÈëÌ©¡×¤Ï»äÀß¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤À¤¬¡¢¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î»ÔÀ¯Êý¿Ë¤Ë¤âÅ¬(¤«¤Ê)¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤³¤Î³¹¤âÅìµþ¤Ç¤â¡¢°ÛÊ¸²½´Ñ¸÷¤Ï¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤ËÀß(¤·¤Ä¤é¤¨)¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¸ä³ÚÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÊÐ¸«¤ò¼è¤ê½ü¤¯
¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢ÀÖÀþ¤ÎÎò»Ë¤ò¶µ°é¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÌÀÇò¤Ç¶¯¤¤¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Î¸ì¤ê¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ø¤Îº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¸ä³ÚÅª¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Å¸¼¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤«¤é¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤¢¤ë¾«ÉØ¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£³¹¤Ë¤Ï»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¡¢¤½¤Î¸Ä¿Í»Ë¤¬Íè´Û¼Ô¤Ë¾«ÉØ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÍý²ò¤µ¤»¤ëÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ì¤ê¸ý¤Ï¡¢¾«ÉØ¤È¤¤¤¦Â°À¤ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Èà½÷¤ò¸ÄÊÌ¤Î¿Í¤È¤·¤Æ¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Å¸¼¨¤Ï¾«ÉØ¤¿¤Á¤ò¿Í´Ö°·¤¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ì´Ó¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤ÎÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾þ¤êÁëÃÏ¶è¤Ë¤ª¤±¤ëÇä½Õ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Âç²È¤ä¥¹¥«¥¦¥È¡¢µÒ¤È¤¤¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤ÎÌò³ä¤ä¡¢»ÙÊ§¤¤¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Éô²°¤Î¼Ú¤êÊý¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÏ«Æ¯¤Î¹½Â¤¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ë¤Ï250¤ÎÉô²°¤¬¤¢¤ê¡¢¾«ÉØ¤¿¤Á¤Ï°ìÆü¤¢¤¿¤ê¾å¸Â300¥æ¡¼¥íÄøÅÙ¤Ç¤³¤ì¤é¤ÎÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£´Æ»ë¤ä·ÐÍý¤â´Þ¤á¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹¤Î·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ½é¤ÎÅ¸¼¨¼¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´ÉÍý¼¼¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¤Ç¡¢¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ËÀ×ÇîÊª´Û¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÇîÊª´Û¤Î¸ì¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼Åö»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÅ¸¼¨
Æó³¬¤Ø¤È¿Ê¤à¡£Çä½Õ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÉô²°¤äÂÔµ¡¼¼¡¢SMÍÑ¤ÎÆÃ¼ì»ÅÍÍÉô²°¤Ê¤É³Æ¼ï»ÜÀßÆâ¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£²»À¼¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾«ÉØ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤ÎÀ¼¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡£¡Ö±ø¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¤ªÃÇ¤ê¡£ÂÎ¤òÀö¤Ã¤Æ½ÐÄ¾¤·¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡×¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ë¡ÊÀ¼¤Î¼ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°úÂàºÑ¤ß¤À¤È¤âÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥ÈÉ÷¤ËÊÉ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼Åö»ö¼Ô¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿¦¶È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¾«ÉØ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥»¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¬¡¢¥í¥·¥¢½Ð¿È¡×
¡ÖÃËÀ¤¬¤ï¤¿¤·¤ÎÂÎ¤Î¤¿¤á¤Ë´î¤ó¤Ç¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¤½¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤¿¤·¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ì¥Ê¡¢¥®¥ê¥·¥ã½Ð¿È¡×
¡Ö¤³¤Î¿¦¶È¤Ï°Õµ¤ÃÏ¤Ê¤·¤Ë¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À¤´Ö´·¤ì¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¨¥ô¥¡¡¢¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸ì¤ê¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¸½¼Â¤ä¸·¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¼çÂÎÅª¤ËÀ¸¤¤ë»ÑÀª¤òÅÁ¤¨¤ëÅ¸¼¨¤Î°Õ¿Þ¤¬ÌÀ³Î¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃËÀ¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤¿¤·¤¬¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¤ï¤¿¤·¤ò¹¥¤à¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈá¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥ê¥¹¡¢¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤òÃ±¤Ê¤ëÂ°À¤È¤·¤Æ°·¤¦¥ì¥¤¥·¥º¥à¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸øÅª¾«ÉØÀ©ÅÙ¤òÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë
Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à»ÔÀ¯ÉÜ¤¬¸øÇ§¤¹¤ë¸ø¾«À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤«¤Ë¸ø¾«À©ÅÙ¤¬¤¤Á¤ó¤È´ÉÍý¤µ¤ì¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂº¸·¤ä°ÂÁ´¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î»Å»ö¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¤µ¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤ë¡£Å¸¼¨¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇä½Õ´ØÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ëÁêÃÌÁë¸ý¤ØÁ«°Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤¬»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
¾þ¤êÁëÃÏ¶è¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÆÆâÌò¤¬¤«¤Ê¤ê¤Î¿ôÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤ò°ÆÆâ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿ì¤ÃÊ§¤¤¤ä´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¼£°Â¤Î°²½¡¢½»Ì±¤Ø¤ÎÁû²»¸ø³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¶áÇ¯¤Î·üÇ°»ö¹à¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à»Ô¤¬¤³¤ÎÃÏ¶èÆâ¤Ç¤Î¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¶Ø»ß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÏ©¾å¤Ç¤ÎÂçËã»ÈÍÑ¤âÀ©¸Â¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î»Üºö¤¬¼è¤é¤ì¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¼¡¤Î»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¼ûÍ×¤òÊ¬»¶¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Î¥¤ì¤¿ÃÏ°è¤Ë¿·¤¿¤ÊÇä½ÕÅ¬Ë¡ÃÏ¶è¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÀß¤±¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼Åö»ö¼Ô¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¹çË¡²½¤µ¤ì¤¿Çä½Õµ¡²ñ¤ÎÁý²Ã¤ò¤è¤·¤È¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤à¤·¤í¸½ºß¤Î¾þ¤êÁëÃÏ¶è¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦·üÇ°¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¢£ÃË¾«¤ÏÊÝ¸îÂÐ¾Ý³°¤È¤¤¤¦ÉÔÊ¿Åù¤µ
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤ÏÃË¾«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃË¾«¤Ï¸ø¾«À©ÅÙ¤ÎÊÝ¸îÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢°ãË¡¤ÊÇä½Õ¤¬¥²¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£»Ô¤Î¸ø¾«À©ÅÙ¤¬Äê¤á¤ë¡ÖÇä½Õ¡×¤È¤Ï¡¢¥·¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤È¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼½÷À¤Ë¤è¤ëÇä½Õ¤È¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÃËÀ¤ÎÇã½Õ¤Î¤³¤È¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÆ±Àº§¤¬Å¬Ë¡¤È¤Ê¤Ã¤¿³¹¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Æ±À°¦¼Ô¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëÇäÇã½Õ¤Î¸¢Íø¤ÏÀ©ÅÙ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢´Ñ¸÷¶È¤È¤¤¤¦»ñËÜ¼çµÁ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤è¤ë»Üºö¤Ç¤Ï¡¢À¼«Ç§¤äÀÅª»Ø¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¢Íø¤ÎÊ¿Åù¤¬¼é¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯¤ò¡È°ÂÁ´¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¿¦¶È¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÀ©ÅÙ¤¬ÆâÊñ¤¹¤ëÌ·½â¤äÉÔ°ÂÄê¤µ¤â³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤Ç¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤ÎÇä½Õ¡¦¾«ÉØ¤Î¸½¼Â¤ä¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤«¤Ê¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤â»Ä¤Ã¤¿¡£
¸ø¾«À©ÅÙ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¾«ÉØ¤ÏÂç²È¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤È°ìÆüÃ±°Ì¤Ç·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£¥®¥°¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¼°¤Ç¤ÎÏ«Æ¯¤¬¡¢Â¾¤Î¶È¼ïÆ±ÍÍ¤Ë¼«¸ÊÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤ä¤Ï¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤¬¤¿¤ä¤¹¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î³¹¤Î¾«ÉØÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ëÈþ½ÑÅ¸¤¬¡¢¤½¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤ä´í¸±À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤¿Îã¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ê¢¨5¡Ë¡£
¢£µÒ¤ÎËº¤ìÊª¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¥»¥¯¥·¥ç¥ó
¤½¤â¤½¤â¡¢¾«ÉØÇîÊª´Û¤Ï³Ø½ÑÅª¤ÊÎò»Ë¶µ°é»ÜÀß¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÀÖÀþÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢Íø½á¤òÄÉµá¤·¤Æ·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤é¤â¸ä³ÚÀ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤À¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µÒ¤¬¾«ÉØ¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤¿ÉÊ¡¹¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë´ñÌ¯¤Ê¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£ÆüÉÕ¤ä½»½êÆþ¤ê¤Ç¥á¥¬¥Í¤ä¼êÂÞ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÌ¾Á°Æþ¤ê¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥´¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³ÉÔÌÀ¤ÎÉÊ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÁÈ¿¥¤ÎÊìÂÎ¤Ï¸ä³Ú´Ñ¸÷²ñ¼Ò¤ÎB.V. Lijnden¤À¡£¥«¥Ê¥ë´Ñ¸÷¤ä¥ì¥ó¥Ö¥é¥ó¥È¤ÎÀ¸²È¤ò»È¤Ã¤¿Èþ½Ñ´Û¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ä¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ê¤ÉµðÂç´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¿ÍÂÎ¤ÎÉÔ»×µÄÅ¸¡ÊBody Worlds¡Ë¡×¤ä¡Ö¥ê¥×¥ê¡¼¤Î¿®¤¸¤è¤¦¤È¿®¤¸¤Þ¤¤¤È¡ÊRipley¡Çs Believe It or Not⁉¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ä¶¸ä³Ú·¿¤ÎÅ¸¼¨»º¶È¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë²ñ¼Ò¤À¡£¤³¤ì¤é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¾«ÉØÇîÊª´Û¤â¡Ö¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤ÏÄ¹¤±¤¿Å¸¼¨»ÜÀß¤À¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï17¥æ¡¼¥í¤ÈÈæ³ÓÅª¹â¤á¤Ç¡¢¤³¤ì¤â¸ä³Ú´Ñ¸÷¥Ó¥¸¥Í¥¹·¿¤Î»ÜÀß¤Ê¤Î¤ÇÅöÁ³¤À¡£
¢£¥¯¥¤¥º¡Ö¥é¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×
¥¯¥¤¥º¤ÇÃÎ¤ë¾«ÉØ¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨¤¬¤¢¤ë¡£ËÁÆ¬¤ÎÅ¸¼¨¤ÇÀ©ÅÙ¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¤¬¼¡¡¹¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¡£»²¹Í½ñ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤ÆÌäÂê½¸¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ëµ¤Ê¬¤À¡£
ÌäÂê¡¡¥é¥Ð¡¼¥Ü¡¼¥¤¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡Èà½÷¤ò¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÃË¤Ç¡¢¾«ÉØ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÇËÜÅö¤ÎÎø¿Í¡Ê¥é¥Ð¡¼¡Ë¤Ç¤â¤¢¤ë
¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ìÈà½÷¤Ë¾«ÉØ¤È¤·¤Æ¤ÎÏ«Æ¯¤ò¶¯¤¤¤ÆÌÙ¤±¤òº¬¤³¤½¤®¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¢¡ª¡¡Àµ²ò¡£¡Ö¤Ý¤ó°ú¤¡Êpimp¡Ë¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤è¡×¡£¾«ÉØ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤ÇÀµ²ò¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤È¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª»º¶È¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦ÈÈ´Ø·¸¤Ï¤³¤³¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£20¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¤ï¤º¤«4Ìä¤ÎÀµ²ò¤È¤¤¤¦¼ºÂÖ¤òÈÈ¤¹¡£¤µ¤Ã¤Å¸¼¨¤ò¸«¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤ËÁ´Á³³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤ÀÀÖÀþÃÏÂÓ¤Ë¹Ô¤¯½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¾«´Û¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ËÎ©¤ÄÂÎ¸³·¿Å¸¼¨
¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤¿°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤«¤éÊª¸«Í·»³¤ÇÅ¸¼¨¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÇ¡¥Ñ¥ó¥Á¤ò¶ô¤é¤¦¡£»×¤¨¤Ð¤³¤³¤Ï¾«´Û¤½¤Î¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÎÎ¢Â¦¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤âÅ¸¼¨¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Îµ¤¤ò°ú¤¤¤Æ¤ß¤Æ¡ª¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë²ó¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤´¤é¤ó¡¢¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÅ¸¼¨¤À¡£
³°¤«¤é¸«¤ë¤È¼ÂºÝ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þ¡¹¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ó¤À¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Îµï¿´ÃÏ¤Î°¤µ¡ÊÎÉ¤µ¡©¡Ë¤Ï¡¢´ÑµÒ¤ò°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤òµö¤µ¤º¡¢Åö»ö¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ø¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò´µ¯¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡¢ÈãÉ¾Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¶µ·±¤á¤¤¤¿Å¸¼¨¤â¡¢·è¤·¤ÆÀâ¶µ½¤¯½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Å¸¼¨¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë·ÚÌ¯¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¤«¤é¤ÎÀ®¸ù¤·¤¿Çä½ÕÉØ¤Ë¤Ê¤ë10¤Î¥Ò¥ó¥È
¤½¤Î¡¡§»ÑÀª¡¡¿°¤ò¶Ê¤²¤Æ¹ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ä¾Î©¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¶ÊÀþ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¡¢¡Ö²÷³è¤Ë¡×¡ÖÌÜÎ©¤¿¤»¤ë¡×¡ÖÌÜ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¡×¡Ö¤Û¤Û¤¨¤à¡×¡Ö¿°¤òçÓ¤á¤ë¡×¡Ö¼ê¤ò»È¤¦¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¡×¡Ö¼ê¾·¤¤¹¤ë¡×¡Ö¤Î¤±¤¾¤ê¤Î»ÅÁð¡×¤Ê¤É¤Î»Ø¼¨¤¬Â³¤¯¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î½÷ÀµÒ¤¬¡¢¾éÃÌ¤ò¸À¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥¥ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£ÀÖÀþÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦¡Ö´Ñ¸÷»º¶È¡×¤ÎÈëÌ©
¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Î¾«ÉØÇîÊª´Û¤Ï¡¢¶áÂåÅª¤Ê¡È¸¢Íø¡É¤ä¡È°ÂÁ´¡É¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¸ì¤ê¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯¤ÎÎò»Ë¤È¸½¾õ¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£Ï«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤È°ÂÁ´¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¿Í¸¢°Õ¼±¤ËÂ¨¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÇîÊª´Û¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¤òÊ¸²½Åª¤ËÀµÅö²½¤·¡¢´Ñ¸÷»ñ¸»¤È¤·¤Æ¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌò³ä¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îºá°´¶¤òÏÂ¤é¤²¡¢À¤Î¾¦ÉÊ²½¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤ä¡Ö°ÛÊ¸²½ÂÎ¸³¡×¤ÎÌ¾¤Î²¼¤ËÌµ³²²½¤¹¤ëÁõÃÖ¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¾«ÉØÇîÊª´Û¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¸Ä¿Í¤ÎÍßË¾¤Ë±þ¤¨¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ë´Ñ¸÷ÅÔ»Ô²½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ä³Ú»º¶È¤¬´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍßË¾¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¹½À®¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¿ä¿ÊÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ë¡£´Ñ¸÷»º¶È¤¬ÍßË¾¤òÊÔ¤ßÄ¾¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Îºá°´¶¤òÀö¤¤Î®¤¹¡È¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡É¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¡½¡½¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÀÖÀþÃÏÂÓ¤ÎÈëÌ©¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¾®¿¹ ¿¿¼ù¡Ê¤³¤â¤ê¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë
ÉðÂ¢Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¶µ¼ø
ÉðÂ¢Âç³Ø¿ÍÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡¢Î©¶µÂç³Ø¥¢¥á¥ê¥«¸¦µæ½ê½ê°÷¡£ÀìÌç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¸¦µæ¤ª¤è¤Ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸¦µæ¡£Èþ½Ñ¡¦±Ç²èÈãÉ¾¤Î¼¹É®¤ä¡¢»¨»ï¡¢Å¸Í÷²ñ¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î´ë²è¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãøºî¤Ë¡Ø³Ú¤·¤¤À¯¼£¡¡¡Ö¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿Îò»Ë¡×¤È¡Ö¤Ä¤¯¤ë¸½¾ì¡×¤«¤é¸½Âå¤òÃÎ¤ë¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë½¤Àµ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
