「関西大学ラグビー、京産大４９−２６同大」（２６日、鶴見緑地球技場）

かつての名門・同志社大が善戦しながらも今季３敗目を喫し、全国大学選手権出場が遠のいた。開始直後に２連続トライを挙げて１４−０と最高の出だしを見せた。

７点を追う後半開始すぐにはＷＴＢファイアラガ義信ダビデ（３年＝常翔学園）のトライで２点差、同１６分には自陣からのカウンターで一時は２６−２１と勝ち越しに成功。意地は見せたが、足が止まった終盤に連続トライを与えて力尽きた。

永山宜泉監督は「通用した部分もあったが、最後の３０分は相手が上だった。今年から４年生は必死にやってきたが、京産大（の選手）がやってきた４年間には追いつかなかった」と分析。主将のＳＯ大島泰真（４年＝京都成章）も「相手が積み上げてきたフィジカルが、最後にボディーブローのように効いた。そこが我々との積み上げの差です」と悔しそうに話した。

天理大、関学大、京産大と上位陣に敗れて１勝３敗。残り３節は摂南大、関大、立命大との対戦となり、Ａリーグ残留が現実的な目標になった。