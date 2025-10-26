今期は豊作！ 最終回まで見届けたい秋ドラマ5選。日曜劇場も安定の面白さだけど、秀逸なのは“火曜ドラマ”
10月からさまざまな秋ドラマが始まり、すでに数話が放送され、「最終回まで観たい！」と思えるドラマもいくつか出てきた。そこで今回は、最終回まで見届けたくなるドラマを5つ紹介したい。
◆王道の日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』
まずは日曜劇場の『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系、日曜よる9時〜）。大手税理士事務所に勤務していた栗須栄治（妻夫木聡）が、人材派遣会社「ロイヤルヒューマン」に転職し、社長の山王耕造（佐藤浩市）の秘書として“お荷物部署”である競馬事業部の再建を目指す物語だ。本作の面白さはわかりやすいストーリー構成にある。
2話では、序盤に“敵役”的な立ち位置のロイヤルヒューマン人事統括部長・優太郎（小泉孝太郎）から「今年中に中央競馬で1勝できなければ競馬事業部を潰す」と命じられ、栗須は優秀な調教師を探すために奮闘。その過程で耕造と意見の食い違いにより衝突するが、最終的に優秀な調教師・広中博（安藤政信）を仲間に加え、ラストでは見事に中央競馬で勝利を収めた。
◆ナレーターの目黒蓮が姿を見せる日は？
序盤にその回ごとのハードルが設けられ、仲間といがみ合いながらもそれをクリアしていく。日曜劇場の中でも特に“王道”らしい丁寧な作りで、とても見やすい。“競馬＝ギャンブル”というネガティブなイメージもあるが、人生に迷う人たちが奮闘する、日曜劇場らしいヒューマンドラマになっている。
また、2話現在、出演が予定されている目黒蓮はナレーターとして登場しているが、まだ姿を見せていない。絶大な人気を誇り、『silent』（フジテレビ系、2022年）などでも好演を重ねている目黒が登場すれば、“めめ推し”だけでなく、多くの人から関心を集めるかもしれない。
◆微笑ましく新鮮『じゃあ、あんたが作ってみろよ』
次は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系、火曜よる10時〜）。「顆粒だしは手抜き」など、料理に手間暇をかけることを良しとする亭主関白マインドの海老原勝男（竹内涼真）と、周囲の顔色ばかりを気にしてしまう山岸鮎美（夏帆）の2人が主人公。大学時代から交際を続けていたが、勝男の価値観についていけなくなり、鮎美が勝男を振るところから物語が始まる。
性別役割分業に囚われた男性にスポットを当てた作品は多いが、本作もその一つ。ただ、竹内演じる勝男の憎めなさが可愛らしく、周囲のサポートを受けながら自身の価値観を見直して成長していく様子は微笑ましく、内容には新鮮さを覚える。
◆自分の価値観や人付き合いを見直したくなる
また、鮎美と交際中の勝男は“完璧”な関係を築けていると錯覚していたが、実際は鮎美の我慢の上に成り立っていた脆い関係だったことが明らかになる。勝男の言動を通して、人付き合いや自分自身の価値観を見直したくなる秀逸な作品だ。
さらに、勝男の顔色ばかりを気にしていたことに気づき、自分らしさを取り戻そうとする鮎美も魅力的。新しくできた彼氏・ミナト（青木柚）との関係性にもヒヤヒヤさせられそうで、鮎美の幸せにも注目したくなる。
◆『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』
三谷幸喜が25年ぶりにゴールデン・プライム帯の民放連続ドラマの脚本を務めることで話題を集めた『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系、水曜よる10時〜）も見逃せない。
「三谷幸喜脚本」というワードだけでも注目したくなるが、菅田将暉、二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波とキャスト陣も豪華だ。
◆2話以降、面白さが一気に加速した
話題性抜群で放送された第1話では、物語のカギを握るキャラが一気に登場したため、内容はかなりしっちゃかめっちゃか。「誰が何をする物語なのか」がわからず、SNSでは批判的な声も相次いだ。
