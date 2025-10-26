見た瞬間「絶対買い！」無印の新作“吊るせる収納”、2児のママが絶賛するワケ。今年のベストバイ有力候補｜無印良品週間に買いたいもの
無印良品からこの秋、新たな収納グッズが登場しました。
無印良品の魅力といえば、無駄を極限まで削ぎ落したデザインや、買い足したい時に気軽に購入できる安心感ですよね。新商品もシンプルながら画期的で、使い道にすぐピンときた筆者。「はい、これはもう絶対に買い！」と即座に購入を決めました。
◆自宅の収納に革命を起こす、無印良品の吊るせるケース
「吊るしても使える 薄型収納ケース」は、一見なんの変哲もないポリプロピレン製のケース。目新しいデザインというわけでもなく、「こんな感じのアイテム、昔からなかったっけ？」と危うくスルーしてしまうところでした。
サイズは全4種類。奥行きが11cmと15cmの2タイプあり、高さはそれぞれ16cm・24cmの2種類が用意されています。筆者が購入したのは奥行11cm×高さ16cmと、奥行き11cm×高さ24cmの2種類。吊るした時に厚みでかさばるのを避けたかったのと、収納したいアイテムが奥行き11cmでぴったり収まりそうだったので選びました。
価格は以下の通り（※全て税込）。
奥行11×高さ16cm 490円
奥行11×高さ24cm 590円
奥行15×高さ16cm 590円
奥行15×高さ24cm 690円
◆合わせ技で扉やバーに引っ掛けることも可能！
このケース最大の特徴は、同じく無印良品に売っている推奨フックとの合わせ技により、収納扉やバーなどに吊り下げて使用できるという点。
「ステンレス 扉につける収納 フック 2連 シンク扉用」と「ステンレス 上でも下でも使えるS字フック 2連」の2つが推奨フックに定められていて、吊るしたい箇所に合わせて形状を選べばOK。価格はどちらも290円です。
さらに専用のフタも売っていて、お好みでフタをつけることもできます。中身を見せたくなかったり、ホコリの侵入を防ぎたい場合に便利。フタはケースの縁にカチッとしっかり取り付けることができ、開け閉めも簡単です。価格は奥行11cm用が350円、奥行15cm用が390円。
◆生活感漂う“掃除用のスプレー”をぴったり隠せる
筆者が収納ケースを設置したのは、キッチンにあるダストワゴンの前面部分。ワゴンがホワイトで収納ケースと同カラーなこともあり、しっくりなじんでいてまるで昔からそこにあるような佇まいを見せています。
我が家はここに掃除用のスプレー類を収納しています。高さ24cmのケースは、アルコールスプレーのパストリーゼのような高さがあるボトルを入れても上部からはみ出すことがなく、フタも付けられます。
スプレーボトル3本がちょうど収まる横幅で、まるでボトル収納専用のケースかと思うほどのジャストフィット感。
これまではトースターラックのサイド部分のバーにスプレーを引っ掛けて収納していたのですが、アイテム的にどうしても生活感がにじみ出てしまっていました。そんなスプレーボトルをまとめて無印の収納ケースへ移動させて目隠ししたことで、ラック周りがすっきり片付きました。
◆毎日出番のあるアイテムの収納にもぴったり
高さの低い16cmタイプのほうは子ども部屋で大活躍。ランドセルラックのサイドに吊るしています。
こちらは学校へ持って行くハンカチ＆ティッシュのストックを入れて活用。毎朝時間に追われバタバタと出ていく息子がサッと取り出せるよう、フタはつけずに使っています。
元々無印良品のさまざまな収納グッズを愛用している我が家ですが、今回出た新商品も期待を裏切らない優秀っぷり！ もちろん吊るさずに置いて使うこともできますが、吊るすことで掃除がしやすい、デッドスペースをうまく活用できるといったメリットがあります。
場所を問わず、幅広いシーンで活躍してくれる「吊るしても使える 薄型収納ケース」。今年買ってよかった無印アイテムBEST5に確実にランクインするほど気に入っています。
2025年10月24日（金）から11月3日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。今回、ネットストアは対象外。気になるアイテムはこの機会に、店舗で手に取ってみてください。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
2025年10月24日（金）から11月3日（月）の期間、全国の無印良品の店舗限定で「無印良品週間」を開催中。無印良品メンバーを対象に全品（※一部商品除く）10％オフになります。今回、ネットストアは対象外。気になるアイテムはこの機会に、店舗で手に取ってみてください。
