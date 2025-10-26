海外でモデルとして活躍することを夢見て渡航したベラルーシ出身で20代のフリーモデル 、ベラ・クラフツォワさん。 ネットで「モデルを探している」と勧誘され、2025年9月20日（現地時間、以下同）、契約を結ぶためにタイに 降り立った。しかし、それは詐欺グループによる非道な罠だった──。

大手紙国際部記者が解説する。

「現地報道によると、10月初旬、クラフツォワさんの家族がとある詐欺グループからメッセージを受け取りました。詐欺グループはクラツォワさんの死亡と彼女の臓器が売買されたことを告げ 、さらに遺体の返還のために50万ドル（約7650万円）を要求したといいます」（大手紙国際部記者）

その後、「クラフツォワの遺体は火葬した。もう探すな」 とのメッセージが届く。遺族は現在、遺灰を取り戻すために動いているという。いったい彼女に何があったのか。

「バンコクに到着したクラフツォワさんは、その後ミャンマーに移動し、そこで詐欺グループに拉致されたようです。スマホや旅行券などを奪われたのちに暴行・脅迫を受け、強制的に詐欺グループの"奴隷"として働かされることとなった。

彼女の仕事は、オンラインで裕福な男性を誘惑し金銭を騙し取ることでした。しかしノルマを達成できなかったため、臓器売買グループに売却されるため臓器を切り取られ、殺害されてしまったようです」（同前）

国境沿いで拡大する犯罪拠点

クラフツォワさんがまずバンコクに渡航していることから、一部では犯罪組織とタイの関連性を疑う向きもあった。しかしタイ政府は「今回の拉致事件はタイと全く関連がない」と主張。「彼女はタイでいかなる暴力や強圧も受けた痕跡がなく、自らミャンマーへ向かった」と疑惑を否定している。

「近年、ミャンマーの詐欺組織の拠点は、タイの国境沿いで拡大しており、特に『KKパーク』と呼ばれる拠点では、10万人もの人が強制的に働かされている と見られています。国境付近では取り締まりが強化されており、逃走してタイへ不法入国する人が数多く報告されています。10月23日には、タイ陸軍が600人以上の不法入国者の身柄を保護した と発表しました。

今年2月には、ミャンマーの詐欺拠点で特殊詐欺の『かけ子』をさせられていたと見られる日本人の高校生の少年2名が保護されたことも記憶に新しい。巧みな罠で誘き寄せ、犯罪組織の"奴隷"とする手口は大規模化している」（同前）

今回の事件も、氷山の一角でしかないのかもしれない──。