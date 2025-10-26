¡ÖÃ±½ã¤ËÈà¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¡×»³ËÜÍ³¿¤ÎÅêµå¤ËÅ¨¾¤âÃ¦Ë¹¡Ö´°Åê¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡þMLB¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5-1¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º(ÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥»¥ó¥¿¡¼)
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè2Àï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬´°Åê¾¡Íø¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤òÀä»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÅê¼ê¤Ï½é²ó¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤âÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤È¡¢4²ó¤«¤é¤Ï9²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ½é¤Î²ó¤Ç¤ª¤½¤é¤¯23µåÅê¤²¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎºÇÂç¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£1ÎÝ¤È3ÎÝ¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¥¢¥¦¥È¤Ï¤Ê¤·¡£¤½¤Î¸å¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½é²ó¤ÎÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»³ËÜÅê¼ê¤Î´°Åê¾¡Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÏ¢Â³2»î¹ç¤Î´°Åê¤Ï¤«¤Ê¤ê°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£´Ö¤ËµÙ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£²æ¡¹¤ÏÈà¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£À©µå¤â¥¾¡¼¥óÆâ³°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â¼«ºß¤ËÁà¤êÈó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³ËÜÅê¼ê¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆÈÆÃ¤ÊÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£½àÈ÷¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤«¤é¤ÎÅêµå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â°ã¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Ã±½ã¤ËÈà¤Î¼ÂÎÏ¤òÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£Á´¤Æ¤Îµå¤ò´°àú¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢µåÂ®¤òÊÝ¤Á¡¢Â®µå¤òÅª³Î¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£½àÈ÷ÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÂè6Àï¤ÇºÆ¤Ó»³ËÜÅê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤ò¸«¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÆÀ¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Ä´À°¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝº£¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÂè3Àï¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë´°Åê¾¡Íø¤Î¤¹¤´¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤Ï¤º¡£´°Åê»î¹ç¤Ï¾Î»¿¤ËÃÍ¤¹¤ë¡£¤¤¤ÄÃ¯¤¬´°Åê¤¹¤ë¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»î¹ç¤ÏËè²ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£Âè3Àï¤ÎÅ¸³«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬Ìîµå¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£