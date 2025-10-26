お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが２６日、ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」に出演。高市新政権で財務省に就任した自民党の片山さつき参院議員について言及した。

カズレーザーは「財務省出身の方なんでどちらかというと袖を振らない側の人だと思うんですが、その人が積極財政の高市政権に入っているということで、今後積極的な財政を行うことで、理論的な根拠を補強してくれるのかなと思うんですけど」と財務省出身であるからゆえの期待を寄せた。

続けて「一点気になるのは、片山先生、元々サンミュージック、弊社にいらっしゃったんですけど、今朝ホームページを見たら、名前が消えてまして」と、芸能事務所「サンミュージック」に所属するタレントとして指摘した。

「大臣という要職に就いたんで、やっぱりサンミュージックという後ろ暗い過去を消して。逆経歴詐称にあたるんなじゃないかと、どこかの市長と逆やってんじゃないかと」と話して、スタジオの爆笑を誘っていた。「そこだけちょっと問いかけたいんですけど。これからおっきな仕事をされると思うので、そういう小さなところを切り捨てて…、大きなところを取りにいってほしい」と、自虐を交えて期待を寄せていた。