ダイアン津田が自宅で作ったラーメンに反響 「凄い！本格的」「めっちゃ美味しそう」
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）の妻・りえさんが26日までに自身の公式ブログを更新。夫の津田が自宅で作った“本格ラーメン”を披露した。
【写真】ダイアン津田が自宅で作ったラーメン
りえさんは「ラーメン」と題してブログを更新。「夏休みの1日 お休みだった旦那ー」と切り出すと、「子どもたちは遊んでくれないのでラーメンを仕込んでました」と明かした。
黒Tシャツ姿の津田が、真剣な表情でラーメンを食べる姿や、白ねぎを添えた鶏チャーシュー入りのスープ麺の写真を公開した。
りえさんによると、津田は鶏ガラからじっくりスープを煮込み、チャーシューも2本分を自家製で仕上げたそうで「まぁ丁寧に丁寧に作ってました」という。「ちゃんとした写真がない…美味しそうにとれませんが…おいしかったで!!!!」と満足げにつづった。
ファンから「自家製ラーメン凄い」「めっちゃ美味しそう」「お休み満喫してて良いですね」「凄い！本格的」などの声が寄せられている。
【写真】ダイアン津田が自宅で作ったラーメン
りえさんは「ラーメン」と題してブログを更新。「夏休みの1日 お休みだった旦那ー」と切り出すと、「子どもたちは遊んでくれないのでラーメンを仕込んでました」と明かした。
黒Tシャツ姿の津田が、真剣な表情でラーメンを食べる姿や、白ねぎを添えた鶏チャーシュー入りのスープ麺の写真を公開した。
ファンから「自家製ラーメン凄い」「めっちゃ美味しそう」「お休み満喫してて良いですね」「凄い！本格的」などの声が寄せられている。