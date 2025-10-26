京都新聞社は9月16日、京都新聞本社ビル（京都市中京区烏丸通夷川下ル）の再開発計画に伴い、同区烏丸通六角下ルの「ONEST京都烏丸スクエア」に新聞編集の拠点を移した。



【写真】京都の地元民も愛するカツ丼

烏丸丸太町交差点にほど近い旧本社ビルは1967年に現在の南館が、1975年には北館が完成し、京都・滋賀のニュース報道拠点として24時間態勢で稼働してきた。ビル内には社員食堂もあったが、事件事故に迅速対応する宿直記者らは長時間離席できないこともある。そんな多忙な記者たちの胃袋を支えたのが、近隣の店が手作りの温かい食事を届けてくれる「出前」だった。



本社移転に伴い、長年お世話になった丸太町かいわいの「出前メシ」ともしばしの別れとなる。感謝の気持ちを込め、ひいきのお店を取材した。



肉厚カツ丼が人気の料理店

京都新聞ビルから東に約150メートル、中京区竹屋町通間之町東入ルに店を構える「遊旬 きん安」。4代目店主の上田努さん（61）によると、創業は約80年前で元々は魚屋だったという。先代までは仕出し専門店で、上田さんが店を継いだ後、1996年から店内営業を始めた。



出前での人気メニューは、肉厚で柔らかいとんかつが載った「カツ丼」。「豚肉が鉢一面に広がるように。卵も栄養のある良い赤玉にこだわっています」と上田さん。



京都新聞への出前は、上田さんが物心つく前から続いていた。「父からは（ビル内に）食堂ができてからは暇になったと聞きました」。それでも30年ほど前までは連日十数人前の注文があり、元日にも配達していた。ビル内にはかつて京都放送（KBS京都）も入居しており、往年の人気女性アイドル「キャンディーズ」の姿を見たこともあったという。



特に記憶に残っているのは、昭和天皇崩御や東日本大震災といった大きなニュースのとき。配達に訪れた5階編集局のフロアは「共同通信のスピーカーがひっきりなしに鳴り、記者の皆さんがバタバタとしていつもと空気が違いました」。



21世紀に入ると、本社内にあった印刷工場が京都府久御山町に移転するなど、本社ビルで働く人数は減少。周囲に24時間営業のコンビニやファストフードが次々開業し、注文も減った。今も出前を続けるのは、京都新聞や京都地方裁判所、周辺の弁護士事務所など顔なじみの数カ所のみ。「親父をごひいきにしてくれていたところとは縁を切りたくない」との思いで、忙しい店の営業の合間を縫って自ら配達に出る。



現在は店内営業が中心のため新規の出前注文は受け付けていないが、カツ丼など出前と同じメニューはランチ時間に味わうことができる。夜は居酒屋スタイルでの営業となる。



丸太町を去る京都新聞社に対し、上田さんは「御所南を代表する建物だったので、さみしいですね。また戻ってこられた際はよろしくお願いします」と言葉を寄せた。



遊旬 きん安 午前11時〜午後2時（同1時半ラストオーダー）、午後5時半〜午後10時（同10時ラストオーダー）。日曜と祝日、第2土曜休み。075（231）5211。



あのドラマのロケ弁にも 種類豊富なお弁当

烏丸丸太町交差点の北西側、上京区椹木町通衣棚西入ルの「千かく」は、豊富な弁当メニューで人気を集める。



店主の西谷利一さん（47）によると、店は30年前に母の千鶴（ちづる）さんが開いた。店名は千鶴さんの名前にちなむ。出前だけでなく店内営業、テイクアウト販売も行う。



店は京都第二赤十字病院や京都府庁、府警本部などに近く、官庁街の台所として職員らの胃袋を支えている。時には京都御苑（ぎょえん）内の皇宮警察や京都迎賓館から注文が入ることもあるほか、人気テレビドラマ「赤い霊柩車」シリーズなど、京都で行われる撮影の「ロケ弁」として提供されたことも。



出前は個人でも1人前からの注文が可能で、独り暮らしの高齢者宅への配達も多いという。近年は「ウーバーイーツ」などインターネット経由の配達サービスが人気を集めるが、「お弁当の中身は店の人しかイメージできない。従業員が責任を持って直接配達することが大事」と、多い日には100軒ほどを原付きバイクで駆け回る。



メニューは定番の「和食弁当」や「洋食弁当」に加え、日替わり弁当や季節限定メニュー、丼物など30種類以上を取りそろえる。西谷さんは「出来合いではない、手作りのお弁当が一番の売り。家庭的な味にこだわっています」と話す。



千かく 午前8時〜午後3時（ラストオーダー同2時半）、午後5時〜7時（ラストオーダー同6時半、土曜休み）。日曜・祝日は休み。配達エリアはおおむね今出川通〜御池通、千本通〜河原町通の範囲内。075（252）5766。



相性抜群、名物チャーハンに本格麻婆豆腐

最後に紹介するのは、中京区丸太町通油小路西入ルの「チャーミングチャーハン」。「全てのメニューにチャーハンを付けられる」ことでおなじみの町中華で、「焼飯のチャーハン付き」はチャーハンが2人前で提供される。



2代目店長の横滝淳市さん（42）によると、約30年前に上京区の同志社大近くで創業した。学生らのおなかを「安く、早く、多く」満たすために選んだのがチャーハンだったという。本店は20年ほど前に丸太町通沿いの現在地に移転し、上京区の上七軒にも店を構える。



看板メニューのチャーハンは「まろやかさと深みが増す」という塩麹（こうじ）が隠し味。具材は米と一緒に炊き上げており、炒め時間を短くすることで油が米にしみこまないパラパラの食感になる。



ちなみに、家庭でチャーハンを作るときのコツは、油にラードを使い、卵を多めに入れることだという。「ラードには豚肉の味がついているので、塩とうまみ調味料だけで本格的な味になる。チャーハンは卵とラードが決め手です」と横滝さん。



また唐揚げにはカレー粉など約10種類の香辛料を使っており、独特の風味が香り立つこだわりの一品だ。



記者のおすすめは、四川麻婆（マーボー）豆腐とチャーハンのセット。麻婆豆腐は豆豉（トウチ）や中国醤油（しょうゆ）など本場の食材を使った本格派で、横滝さんいわく「家庭では出せない大人な味」。やや辛口の麻婆豆腐がチャーハンと相性抜群で、まだ暑さが残るこの時期にもぴったりな組み合わせだ。



横滝さん自身が配達に出ていたのは10年以上前になるが「他の会社はランチの休憩時間が多いけど、京都新聞は夜のお仕事中。にぎやかで忙しくされていて、時の流れが違いました」と振り返る。



旧本社ビル周辺は日曜定休の飲食店が多いため、日曜のディナーは同店の出前になることが多かった。なお本社の移転先も配達エリア内のため、これからも引き続き記者たちは「チャーチャー」のお世話になることになりそうだ。



チャーミングチャーハン丸太町店 午前11時〜午後2時半、午後5時〜8時半。月曜休み。出前は注文合計1500円以上から。配達エリアはおおむね寺之内通〜仏光寺通、御前通〜東大路通の範囲内。075（211）0229。



（まいどなニュース／京都新聞）