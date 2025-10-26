¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¤²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×Çò¤¤µðÅã¥³¥ó¥Ó¤Î22Ç¯¸å¡Ä62ºÐ¡õ54ºÐàºÆ²ñ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¶Ã¤¡Ö´µ¼Ô¤È°å¼Ô¤¬º£¤Ï¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡×¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í!?!?¡×
ÇòÈ±¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿62ºÐ¡õÀ©Éþ»Ñ¤Î54ºÐ
¡¡22Ç¯Á°¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÇÐÍ¥2¿Í¤¬·º»ö¥É¥é¥Þ¤ÇàºÆ²ñá¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤È¶¦±é¤¹¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ(62)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚÂ¼Â¿¹¾(54)¡£
¡¡¡Ö°å¼Ô¤È´µ¼Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ¤ä¸µ¥«¥Î¸µ¥«¥ì¡¢¸µÉ×ÉØ¡£Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¡£¤Ç¤â¤É¤ì¤â°ã¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¡×¤È¤·¡¢ÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡Ö¥³¡¼¥Á¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ç·Ù»¡¤ÎÉô²¼(ÅâÂô)¤È¾å»Ê(ÌÚÂ¼)¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Îàºã¤¨¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤óŽ¥¸þ°æ¸÷ÂÀÏºá¤ò±é¤¸¤ëÅâÂô¤ÎÇòÈ±¤ËÉ¦¤òÃß¤¨¤¿»Ñ¤ÈÌÚÂ¼¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë»£±Æ¸½¾ì¤Î1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö´µ¼Ô¤È°å¼Ô¤Î¥É¥é¥Þ¤ÏÌ¾ºî¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Ï¿Í»öÆó²Ý¤Î¾å»Ê¤ÈÉô²¼¡×¡ÖÇò¤¤µðÅãÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤È¤Æ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ä¡¢¡Ö°ì½ï¤Î¼Ì¿¿¤ÏŽ¤ÅâÂô¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í!?!?¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¤²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡¼¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤ºÐ¤Î¼è¤êÊý¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤ÉÌò¤ËÊ±¤·¤¿ÅâÂô¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2003Ç¯10·î¤«¤é04Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âçºî¥É¥é¥Þ¡ÖÇò¤¤µðÅã¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ÇÌî¿´²È¤Î³°²Ê°åŽ¥ºâÁ°¸ÞÏº¤ò±é¤¸¤¿ÅâÂô¤È¡¢À½Ìô²ñ¼Ò±Ä¶È°÷¤Ç¸å¤ËËö´ü´â¤ò´µ¤¦ÆÈ¿È½÷ÀŽ¥ÎÓÅÄ²ÃÆà»Ò¤òÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤¿¡£à¶µ¼øÁªá¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ëºâÁ°¤é°å»Õ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤òÉÁ¤¤¤¿½ÅÍ×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç2¿Í¤Ï¶¦±é¤·¤¿¡£