大久保柚季が福田萌維との“ルーキーPO対決”を制し今季3勝目 賞金ランキング1位浮上
＜サロンパスレディス 最終日◇26日◇若木ゴルフ倶楽部（佐賀県）◇6377ヤード・パー72＞国内女子下部、ステップ・アップ・ツアーは、プレーオフのすえルーキーの大久保柚季が優勝した。8月の「カストロールレディース」に続く今季3勝目を挙げ、賞金360万円を獲得。今季の獲得額を1594万5100円として、賞金ランキング1位に浮上した。
【写真】大須賀望のバッグにはツアーでは珍しいクラブがいっぱい！
トータル11アンダーで並んだのは同期の福田萌維。福田は1打リードの最終18番でボギーを叩き、優勝の行方はプレーオフまでもつれ込んだ。その1ホール目を大久保はパーで終えたが、福田がボギーを叩き決着した。トータル10アンダーの3位にエイミー・コガ、トータル8アンダーの4位タイにも六車日那乃、神谷桃歌とルーキー2人が並んだ。※当初配信した記事に誤りがあり、その後、訂正・再配信を行いました。謹んでお詫びと訂正を申し上げます。
