º´µ×´Ö¼ëè½¤¬V¾Þ¶â3600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡¢»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÇ¯´Ö2²¯±ßÌÜÁ°¡¡6·î¤Î3²¯±ßÂç²ñ¤âÀ©¤¹¡È¹â³ÛÂç²ñ¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤Ë
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ26Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äº´µ×´Ö¼ëè½¤¬¡¢¾Þ¶âÁí³Û2²¯±ß¤Î½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·º£µ¨4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¾Þ¶â3600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨¤Î¾Þ¶â³Û¤ò1²¯9584Ëü1767±ß¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤Ë¼¡¤°»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÇ¯´Ö2²¯±ßÆÍÇË¤âÌÜÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê»î¹ç¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿20-21Ç¯Åý¹ç¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡Éû¾Þ¤Ï¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¹âµé¼Ö
º´µ×´Ö¤È¸À¤¨¤Ð¡¢3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¾Þ¶âÁí³Û3²¯±ß¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ç5400Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¹ç·×¤Ç9000Ëü±ß¤ò²Ô¤®¤À¤¹¡È¹â³Û¾Þ¶â¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¤ÉôÌ¤Íª¤â1800Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë3°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤À´ä°æÌÀ°¦¡¢¿ûÉö²Ú¤â1300Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£47°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï100Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ¡õ³ÍÆÀ¾Þ¶â
Ä¶°ÂÄê´¶¡ª º´µ×´Ö¼ëè½ º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤³¤ì¤Ï´õ¾¯¡Ä¡¡¤·¤Ö¤³¡õµÈÅÄ»ÐËå¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·è¤Ø¡ª¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï ¥¹¥³¥¢Â®Êó
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤µ¤é¤ËÍ¥¾¡Éû¾Þ¤Ï¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¹âµé¼Ö
º´µ×´Ö¤È¸À¤¨¤Ð¡¢3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¾Þ¶âÁí³Û3²¯±ß¡Ö¥¢¡¼¥¹¡¦¥â¥ó¥À¥ß¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ç5400Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹ç¹ç·×¤Ç9000Ëü±ß¤ò²Ô¤®¤À¤¹¡È¹â³Û¾Þ¶â¥¯¥¤¡¼¥ó¡É¤ÎÍÍÁê¤âÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±ÆÈ2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¤ÉôÌ¤Íª¤â1800Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤Ë3°Ì¥¿¥¤¤ÇÊÂ¤ó¤À´ä°æÌÀ°¦¡¢¿ûÉö²Ú¤â1300Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£47°Ì¥¿¥¤¤Ç½ª¤¨¤¿½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï100Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¡¡ºÇ½ªÀ®ÀÓ¡õ³ÍÆÀ¾Þ¶â
Ä¶°ÂÄê´¶¡ª º´µ×´Ö¼ëè½ º£µ¨À®ÀÓ¡õ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¤³¤ì¤Ï´õ¾¯¡Ä¡¡¤·¤Ö¤³¡õµÈÅÄ»ÐËå¤Î¥É¥ì¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
¡ÚLIVE¡ÛºÇ¶¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï3·è¤Ø¡ª¡¡¹ñÊÌÂÐ¹³Àï ¥¹¥³¥¢Â®Êó