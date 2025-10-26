「第5回スポニチポーカートーナメント」（スポニチ主催、ボートレース江戸川協賛）のスペシャルトーナメントが26日、ボートレース江戸川で行われ、のべ328人が参加した。

グラビアアイドルの谷碧（27）、山田あい（22）、高月りな（19）が参加。

地元・江戸川区出身の山田は序盤のリードを守れず午前中で敗退したが「悔しいです。ポーカー歴は半年くらい。ボートレース場でのポーカーは初めてだったが、外の景色が見られたし、会場が広くて気分がいいです」と話しだ。

ブレーク後に敗退した谷は「一度韓国で大会に出て、国内は今日が初めて。もっと頭を使って、次は絶対優勝したい」と振り返った。競技後はボートレースの予想に初挑戦し「ポーカーとボートレースでは、頭の使い方が違うので、両方楽しめた」と笑顔だった。

これが大会初出場だった高月も午後に力尽き「凄く楽しかったが、何となく（場の流れに）乗ってしまったので、チップが減ってしまった」と振り返り「テーブルチェンジ後は周りの人が持っているチップが多く、私自身はオールインするしかなかった。でも、午前中に一度、大きく勝てたので良かった」と手応えを感じていた。

また、ボートレース江戸川の配信番組に出演しているオモダミンC（37）も出場。午前中に敗退し「ポーカーには暇な時間があるので、ボートレースの予想もできる。今回、自分のポーカーの内容は良くなかったが、3連単の万舟券を獲ったのでヨシとする。これからは12レース分の予想をまとめてしてからポーカーをしたい」と笑顔で振り返った。