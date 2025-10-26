ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤Î¸µÉ×¡¦Á¤ÅºÍ×°ì»á¡Ö¼¡¤ÏÁíÍý¡×¡Ö¾å¾º»Ö¸þ¤È¸¢ÎÏÍß¤Ï¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤ÎÁ¤ÅºÍ×°ì»á¤¬£²£¶Æü¡¢¡Ö£Á£Â£Å£Í£ÁÅª¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼¡×¡Ê£Á£Â£Å£Í£Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½÷À½é¤ÎºâÌ³Âç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¤òÆÃ½¸¡£ÊÒ»³»á¤Î¿ÍÊÁ¤òÌä¤ï¤ì¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤ÎµÜºê¸¬²ð»á¤Ï¡ÖÇÉÈ¶¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´»ØÆ³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤Êý¤Ç¤¹¤è¡£´°àú¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¡£ÌÖÍåÅª¤Ë¶ù¤«¤é¶ù¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÈ¯¸À¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢£²ÈÖÌÜ¤Ë¼ê¤òµó¤²¤ëÊý¤¬µó¤²¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤ÎÊý¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Áªµó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡ÖÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤Ë¸Æ¤ó¤À»þ¤Ë·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µÄ°÷¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¿·´´Àþ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡ÊÊÒ»³»á¡Ë¤¬Íè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ê±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤¿¡Ë£±¿Í£±¿Í¤ËÌ¾»É¤òÅÏ¤·¤Æ¡ØÊÒ»³¤Ç¤¹¡¢ÊÒ»³¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£Á´¹ñÈæÎã¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡£²¿¤â¤«¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤ÈÉ¾È½¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±ÊÒ»³»á¤Î¸µÉ×¤ÎÁ¤Åº»á¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡££³²ó¤º¤Ã¤ÈÈæÎã¶è¡£´ðËÜÅª¤Ë»²µÄ±¡µÄ°÷¤¬¼óÁê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¤Ê¤ë¤ï¤±¡££±²óÌÜ¤ÏÀÅ²¬¤Ç½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë½Ð¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃÏÈ×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëÃÏÈ×¤¬¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤³¤ËÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£Èà½÷¤ÏËÜÅö¤Ï½°µÄ°÷¤Ç¤É¤Ã¤«Î©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¼¡¤ÏÁíÍý¤Ç¤¹¤«¤é¡£»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥¢¥¥ì¥¹ç§¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤¬¼ã¤¤º¢¤Ë¿§¡¹¤È¤´±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤âÈà½÷¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅ°Äì¤·¤¿¸¢ÎÏÍß¤Ç¤¹¤Í¡£¾å¾º»Ö¸þ¤È¸¢ÎÏÍß¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£»ä¤ÏÁ´Á³µÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
