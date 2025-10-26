LE SSERAFIMチェウォン、奇抜オレンジ髪＆抜群スタイル披露のMVオフショ公開「目が離せない」「唯一無二の魅力」と反響
【モデルプレス＝2025/10/26】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のキム・チェウォン（KIM CHAEWON）が10月26日、自身のInstagramを更新。MVオフショットを公開し、反響が寄せられている。
◆チェウォン、MVオフショット公開
チェウォンは、「eat it up」とコメントし、2025年10月24日にリリースされた1stシングル「SPAGHETTI」のMVのオフショットを公開。長くまっすぐに伸びたオレンジヘアに、腰まで垂れるクリーム色のかぎ針編みヘッドピース、クリーム色のコルセット、ミントグリーンのボトムスを合わせ、見事に引き締まったウエストが際立つ写真を披露した。他にも体にぴったりとした黒の衣装で、抜群のスタイルが輝く写真も投稿している。
◆チェウォンの投稿に反響
この投稿には「目が離せない」「動くアート」「繊細さと強さを感じる」「オンリーワン」「可愛い」「唯一無二の魅力」など反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】