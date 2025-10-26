■これまでのあらすじ

結婚を報告するため帰省した凛。ところが、離婚した父と海外赴任の話をした途端、母は態度を一変させた。落ち込む凛を気遣う彼は、凛と共に渡米したいと願うが、その理由は単なる寂しさではなかった。実は凛には、かつて海外で暮らすという夢があり、奨学金と祖母の援助で叶いかけていた。しかし祖母の病をきっかけに、泣き崩れる母を支えるため留学を諦めた過去がある。叔母に「諦めていいの？」と問われ心が揺れたが、当時の凛には母を支えることしか見えていなかった。



■「いい子すぎる」叔母の言葉がずっと引っかかっていた

■今度は彼と…夢を掴んで離したくない！「いい子すぎるのも問題ね」――叔母のその言葉が、ずっと頭の片隅に残っていた凛。どれだけ母を支えても、返ってくるのは「正論ばかりで冷たい」といった言葉でした。そんな日々から逃げたくなったのかもしれない。母に黙って同棲したり、結婚して海外へ行こうとしているのも、もしかすると遅れてきた反抗期なのかとも思います。けれど今は、ようやく掴みかけた夢を、好きな人と一緒に叶えたい――ただその気持ちで胸がいっぱいなのです。(福々ちえ)