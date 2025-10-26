柏、横浜FCに勝ってJ1首位の鹿島を勝ち点差1で猛追



柏レイソル PHOTO:Getty Images

J1の柏レイソルが10月25日、J1リーグ優勝へ激しい追い上げを見せた。

2位の柏はホームで横浜FCに後半の2ゴールで2-0の勝利を収めて勝ち点を66に伸ばし、鹿島は京都サンガと1-1と引き分けて勝ち点を67。3試合を残して、その差は1に迫った。

柏はテンポの良いボール回しと豊富な運動力で前半から主導権を握るが、残留へ勝利が必要な横浜FCは高い集中力で守備を固め、カウンター狙いで勝機を探るが、柏はテンポよく豊富な運動量で攻撃を展開した。

試合が動いたのは後半、途中出場の選手らが期待に応えた。

72分に、MF仲間隼斗のパスを受けたMF山田雄士がミドルレンジから右足を振ってゴールを割った。仲間は後半開始から、山田は60分を前に投入されていた。

これで先制すると、その4分後には追加点を奪う。自陣での左スローインから速攻に転じてMF小泉佳穂がドリブルで運び、パスを受けたDF山之内佑成がペナルティエリア右から切り込んでシュート。相手GKが弾いたところを逆サイドに詰めた仲間が受けて、右足を振って2-0とした。

1ゴール1アシストで勝利に貢献した仲間は、「『アタッキングゾーンでの背後の抜け出しやアグレッシブさを出していけ』と言われていた」と、投入時のリカルド・ロドリゲス監督からの指示を明かし、「そこを体現できたと思う。押し込んでいた時間帯でこぼれ球に集中していた」と得点場面を振り返った。

ロドリゲス監督は「前半、シャドーのポジション取りの修正を若干加えて、ハーフタイムにカードを2枚切って、押し込んだところでよりゴールに向かう意識を狙った」と話し、「我々が期待していた通りのプレーでゴールができた」と、勝利をもぎ取ったチームの後半のパフォーマンスを評価した。

柏の勝利と、鹿島の試合終了間際の鈴木優磨の同点ゴールでの引き分けで、両者の勝ち点差は3から1へ縮まった。

柏のリーグ戦は残り3試合。11月8日に名古屋グランパス、30日にアルビレックス新潟、12月6日に町田ゼルビアとの対戦を残しているが、11月1日にはサンフレッチェ広島とのJリーグYBCルヴァンカップ決勝も控え、2つのタイトルを狙える位置につけている。

仲間は、「こういう機会はなかなかない。全身全霊かけて、タイトルを獲りにいきたい」と意気込みを示した。



三浦文丈監督 PHOTO:Getty Images

横浜FC三浦監督、残留へ「絶対に諦めない」

一方、J2降格圏の18位にある横浜FCの勝ち点は26のまま。この日、17位の横浜F・マリノスがホームでサンフレッチェ広島に3-0で快勝して勝ち点を37に伸ばしたため、その差は5に開いた。

前半にはFWルキアンやFW櫻川ソロモンが相手ゴールに迫る場面も作ったが、ゴールには至らなかった。

横浜FCの三浦文丈監督は、「試合の入りは狙い通り。チャンスもあったが、ミドルシュートが入ってしまって、そこから落ち込んだかなと思う」と振り返り、「選手は本当によくやってくれたが力負け。そこは認めないといけない」と話した。

横浜FCの残り3試合は、11月8日に鹿島、30日に京都、12月6日にセレッソ大阪という組み合わせだ。

残留へ向けて三浦監督は、「厳しい状況かもしれないが、サポーターは諦めていないし、私自身も絶対にあきらめない。もう1回マインドセットして、選手とサポーターと横浜FC関わる全ての人と一緒に戦っていきたい」と言った。

