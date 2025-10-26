「一緒にやらない？」義母が“信者”に豹変！

身内からの、善意を装った“お願い”。断りづらいし、無下にすると角が立つ…。 今回ご紹介するのは、ネットワークビジネスにハマってしまった義母が、良かれと思って嫁をグイグイ勧誘してくるお話。「あなたのため」という言葉を盾に、じわじわと距離を詰めてくる義母のやり方に、多くの読者から共感と恐怖の声が寄せられています。

義母の“謎の健康食品”勧誘はエスカレートしていく

主人公の女性は、義母との関係も良好で平和な毎日を過ごしていました。しかし、ある日を境に、義母はやたらと健康食品や化粧品を勧めてくるように。「体にいいから」「肌がきれいになるから」と、その目はキラキラと輝き、並々ならぬ熱意を感じさせます。断りたいけれど、強く言えない…。そんな主人公の気遣いをよそに、義母の“勧誘”はどんどんエスカレート。

「あなたも仲間に」義母の目が“カモ”を探している！

商品の紹介だけでは飽き足らず、ついに義母は「あなたも仲間にならない？」と、ビジネスへの勧誘を始めます。その目は、もはや“優しいお義母さん”ではなく、新たな会員を探す“勧誘員”の目。逃げ場のない空間で、主人公はたった一人、義母の熱意と向き合うことになるのです。

読者の意見は…？

ネットワークビジネスや新興宗教など、何かにハマってしまった親族との付き合い方。それは、多くの人が経験する根深い問題のようです。読者からは、自身の壮絶な体験談と共に、主人公の置かれた状況への共感や、今後の身の振り方に関する鋭いアドバイスが寄せられました。

・こういう方は、本当に良いと信じて疑わないから距離をとるしかない。

・親が怪しいものにハマっていても、その親に育てられた子供は、たとえ成人していても、初めからの力関係、上下関係があって、親の生き方は変えられません。

・距離を取るしか、自分の幸せを守る方法はない。 そんな親がいる事が知れたら、結婚話も破談になります。

本人は良いことだと信じきっているから何を言っても無駄…ハマってしまうと家族であっても説得は困難。自分の心と生活を守るためには「物理的に距離を取るしかない」という、現実的で切実な意見が目立ちました。

・私が勧誘を受けたものと同じかどうかわかりませんが、多分どこでも勧誘のマニュアルがあるんだろうと思います。 夫がおかしいのは、どうして義母と物理的な距離をとらないのかということですね。 嫁は新しいターゲットとして狙われるに決まってるのに。

・夫から二人っきりで会うなと叱られたので今後は夫に連絡をしてくださいと言って着拒・ブロックをして、玄関のカギは常にロックしたら解決。

夫の煮え切らない態度に、多くの読者が苛立ちを感じているようです。「嫁がターゲットにされるのは分かりきっているのに」という鋭い指摘。最終的には、「自分でブロックする」といった、自衛策をとるしかないのかもしれません。

“善意”という名の、断りづらい勧誘。もしあなたが、そんな八方塞がりの状況に陥ったら、義母の善意を受け入れますか？ それとも、関係が悪化するのを覚悟で、きっぱりと断りますか？ 主人公が下す決断から、目が離せません。

(ウーマンエキサイト編集部)