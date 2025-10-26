◇フィギュアスケート グランプリ(GP)シリーズ第2戦中国杯(24日〜26日、中国・重慶)

フィギュアスケートのグランプリシリーズ第2戦・中国杯が25日までに行われ、女子シングルでは渡辺倫果選手が3位フィニッシュ。今季初の表彰台となりました。

渡辺選手はフリーの冒頭、トリプルアクセルと3回転トウループの連続技で転倒。その後、単独技のトリプルアクセルも着氷の際にバランスを崩すなど、ミスが続く展開となりました。フリーは124.62と得点は伸び悩んだものの、ショートプログラムで2位につけていた渡辺選手は合計198.63で3位。今季初のGPシリーズで表彰台に乗りました。

キスアンドクライでは得点を見た瞬間、涙を見せた渡辺選手。「フリーは決して納得のいくものではなかったんですけど、GPシリーズにおいて一番重要なのは順位。表彰台に食い込めたのは安心しています」と話し、「今までにないくらい練習もすごく頑張ってきたので、次はショート・フリーともにノーミスの演技を目指して、しっかりファイナルの切符を手にしたい」と次戦へ向けて意気込みました。

その他女子シングルでは、昨季GPファイナルVのアンバー・グレン選手(アメリカ)が優勝。日本勢では松生理乃選手が6位、吉田陽菜選手が10位で大会を終えました。

GPシリーズ次戦のカナダ大会は、現地31日より開催。日本勢の女子シングルは千葉百音選手、青木祐奈選手のほか、第1戦で優勝した17歳の中井亜美選手が出場します。