◇フィギュアスケート グランプリ(GP)シリーズ第2戦中国杯(24日〜26日、中国・重慶)

フィギュアスケートのグランプリシリーズ第2戦・中国杯が25日までに行われ、男子シングルでは佐藤駿選手が前年度に続き連覇を果たしました。

ショートプログラム1位でフリーに臨んだ佐藤選手は、「火の鳥」に乗せて滑走を開始。立ち上がりの4回転ルッツを成功させると、続くトリプルアクセルと3回転サルコウのコンビネーションジャンプも成功。さらに4回転と3回転の連続トウループもミスなく着氷します。

後半のジャンプもノーミスで決め、終盤のスピンも最高評価のレベル4を獲得。演技を終えて大きなガッツポーズを見せた佐藤選手は、フリー今季ベストの183.99をマーク。大会連覇を果たし、得点を見た瞬間には感動からか、タオルで顔を覆うしぐさを見せました。

佐藤選手は演技後、「不安とかも大きかったんですけど、ファンの声援だったり会場の皆さんの拍手がすごく励みになりました。連覇することができてうれしく思っています」と喜びを語りました。

また男子シングルのその他日本勢では、山本草太選手が9位で終えています。

GPシリーズ次戦のカナダ大会は、現地31日より開催。男子シングルでは日本勢から三浦佳生選手と友野一希選手が出場するほか、GPファイナル連覇中のイリア・マリニン選手(アメリカ)が参戦します。