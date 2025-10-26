俳優伊藤英明（50）が26日、東京・台東区のバンダイ本社で、ドラゴンボールスーパーダイバーズ「超周年BUPPAフェス」に出席した。

ドラゴンボールスーパーダイバーズは「ドラゴンボールの世界に飛び込め！」をテーマに、同作の世界観への没入感とバトルの臨場感を極限まで高めたデジタルカードゲームで、稼働1周年を迎えた。

同ゲーム大ファンの伊藤は、「多い時には週9日プレーしている」と“限界突破”ぶりを明かした。「もう1周年なんですね」と感慨深げに話すと「どんどん面白くなって、ますます目が離せない」と続けた。

その魅力に「絶対勝ち切らないといけない時のストライクバトルの緊張感」をあげた。また、「欲しいカードが出た時の喜びや世代を超えて交流もできる。いろんな魅力があるので、これからも遊び尽くしたい」とした。

自らのカードも披露。お気に入りは「第4弾の17号と18号」とし、「ビジュアルがめちゃくちゃかっこいい。手に入れた時はデッキも組みなおした」という。

11月20日発売の第7弾プレゼンは食い入るように聞いた。「気になりすぎる」「欲しい」を繰り返し、「全部気になる」と子どものようにほほ笑んだ。イベント後、新作カードを持って写真撮影。撮影後スタッフがカードを回収すると、「これはいただけないんですね…」と残念そうに苦笑いを浮かる一幕も。

ドラゴンボールの魅力は「悪役にある」とした。中でもフリーザが大好きで、「変化していく絶望感がトラウマ級で好きだった」と熱く語った。