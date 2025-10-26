福大大濠高校OBが集結！ 牧隼利、中村太地、西田優大が高校時代のエピソードをぶっちゃけトーク

9月22日に行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス」の裏側で、特別な“同窓会”が実現した。Bリーグ応援番組「B MY HERO!」の企画で、福岡大学附属大濠高校出身の牧隼利（大阪エヴェッサ）、中村太地（島根スサノオマジック）、西田優大（シーホース三河）が一堂に会し、高校時代を振り返るトークを繰り広げた。

牧と中村が同級生、西田が1学年下という3人。トークは早速、お互いの第一印象からスタートした。牧は、今や金髪がトレードマークの西田について「こんな髪型しているのは考えられない。坊主のイメージしかない」と語り、中村も「牧は（坊主にするのを）絶対嫌がっていた」と述懐。西田は当時、“八村世代の大スター”だった2人を前に「田舎もんからしたら、すげーこの人たち…」と感じていたことを明かすなど、それぞれの立場からの懐かしい思い出が飛び出した。

鼎談が盛り上がりを見せたのは、高校時代の寮生活を振り返るパートだ。中村が、牧の“天然”な一面として「メガネを洗濯してレンズがなくなった事件」を暴露すれば、牧は中村の部屋が決して綺麗ではなかったことを示唆。

さらに、入学前に集まって行われたカラオケで、中村が湘南乃風を熱唱したエピソードや、厳しい寮生活のルールだった携帯電話の使用がバレてしまった話など、今だから笑って話せる数々の「事件」が明かされた。

もちろん、トークは面白い話だけではない。「なぜ大濠は多くのプロ選手を輩出できるのか？」というテーマでは、まず中村が2018年に逝去した恩師・田中國明元総監督の名前を挙げ、「負けたらあかん」という教えが自身の成長の根幹にあったと語った。さらに牧と西田は、そうした“大濠の魂”を胸にプレーする歴代の先輩たちの背中を見て、後輩たちも「そうなりたい」と続いていくという、同校に受け継がれる伝統についても言及した。

3人のリラックスした表情と、ここでしか聞けないエピソードが満載の鼎談。動画の最後には、3人から現役の大濠生へ向けた熱いメッセージも送られている。ファン必見の“ぶっちゃけトーク”の全貌は、ぜひ動画でチェックしてほしい。

【動画】牧隼利×西田優大×中村太地 福大大濠高校ぶっちゃけトーク！【B MY HERO!】





