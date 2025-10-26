本日10月26日（日）日本テレビにて放送した「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」にて、「24時間テレビ48」の寄付金総額（2025年6月1日〜2025年9月30日集計数字・最終発表は2026年7月初旬予定）を発表しました。

集計の結果、

一般募金（福祉支援・環境保護活動支援・自然災害復興支援）として10億3,844万8,504円、

目的別募金 マラソン子ども支援募金として7億9,186万1,759円、

目的別募金 能登復興支援募金として 7,314万9,123円、

目的別募金 パラスポーツ応援募金として 3,929万637円、

アートオークションなどによる、その他支援1,640万円、

お預かりした寄付金の総額は19億5,915万23円となりました。この募金額は、2025年9月までの集計で、歴代で暫定2位の募金額です。

先ほど放送の「24時間テレビ48 アフターストーリー 募金のその後」（一部地域をのぞく）でお伝えしましたとおり、今年設定した目的別募金「マラソン子ども支援募金」については、全国606の児童養護施設へ、子どもたちに楽しい経験をしてもらうための外食券やレジャー券を贈る取り組みや、職員不足の負担を少しでも軽くするための生活家電を届ける取り組みなどを進めます。また、9人に1人の子どもが経済的な事情で十分な食事や教育を受けられない状況にあるといわれる中、経済的な理由で食の支援を必要とするご家庭にむけ「24時間テレビ 食の支援クーポン」を届ける取り組みも進めています。SUPER EIGHT・横山裕さんが105kmを走ったその一歩一歩、そして賛同くださった皆様おひとりおひとりの思いが、未来を担う子どもたちの希望につながるよう、「24時間テレビ」は確かな支援として形にしてまいります。

目的別募金「能登復興支援募金」は、被災した学校の支援をはじめ能登の復興のために、目的別募金「パラスポーツ応援募金」は、スポーツ義足や競技用車いすの寄贈など、これからパラスポーツに挑戦する方々をはじめとした障がい者スポーツの支援のために使わせていただきます。

あらためまして、皆様のご協力に心より感謝いたします。今後も、お預かりした寄付金の使途について「公益社団法人 24時間テレビチャリティー委員会」公式ホームページ（https://www.24hourtv.or.jp）にて「活動報告」としてご報告させていただきます。