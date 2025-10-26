包み込まれるような座り心地。1940年代から続く、愛される名作【アイリスプラザ】の椅子がAmazonに登場中‼
軽やかに持ち運べて、しっかり支える。暮らしに寄り添うチェア【アイリスプラザ】の椅子がAmazonに登場!
アイリスプラザの椅子は、1940年代から愛され続けている名作チェアで、ころんとした丸みを帯びたシルエットが特徴。
背もたれと座面が一体化したデザインが身体に心地よくフィットし、包み込まれるような座り心地を生み出す。
モダンな印象の中に木製脚のあたたかみが加わり、空間に優しい表情を添える。約4キログラムと軽量ながら、耐荷重約90キログラムのしっかりとした構造で、ダイニングやデスクまわりなど様々なシーンに対応する。
組み立ては付属の六角レンチで脚部を取り付けるだけ。脚を仮留めした後にバランスを取りながらネジを締めることで、安定感のある仕上がりになる。実用性と美しさを兼ね備えた、時代を超えて愛される一脚だ。
