J２降格決定の新潟が意地を見せる！ 島村＆若月弾で２点差追いつき、４位の神戸と２−２ドロー
J１最下位のアルビレックス新潟は10月26日、第35節で４位のヴィッセル神戸とデンカビッグスワンスタジアムで対戦した。
25日に行なわれた同節の他会場の結果により、4年ぶりJ２降格が決まった新潟。そのなかでも、神戸に勝って意地を見せたいホームチームだったが、前半終了間際の45＋３分に大迫勇也に決められ先制を許す。
さらに52分にはPKを大迫に決められ、２点をリードされる。74分、マテウス・モラエスのスルーパスに抜け出した島村拓弥が、ネットを揺らして１点を返すと、終了間際の90分に、若月大和が同点弾を挙げる。
このまま終了し、新潟が２点のビハインドを追いつき、２−２のドロー決着。次節は11月８日に敵地で湘南ベルマーレと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
