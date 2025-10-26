「できないとは思っていない」ついに移籍後初ゴールを決めた日本代表アタッカー、ドイツで高まる存在感【現地発コラム】
ブンデスリーガ第７節、日本代表MF鈴木唯人が所属するフライブルクは堂安律がプレーするフランクフルトをホームに迎えた。１−２と１点を追う終盤にMFヴィンツェンツォ・グリフォのFK弾で追いついたフライブルクは、終了間際にDFマティアス・ギンターが決定機を迎えるが、ポストを直撃。２−２の引き分けに終わった。
ギンターは試合後、「失点をプレゼントしてしまったけど、それ以外はいいゲーム。後半はほとんどチャンスを与えなかったし、感触的には勝てた試合だと思う」と手ごたえを口にし、グリフォは「もう少し１−０の時間を長く保つことができたらとは思う。でも逆転されたところから追いついたのはいいこと」とポジティブに振り返っていた。
この試合、鈴木は64分から途中出場。トップ下に入ると、鋭いプレスの連続ですぐに試合に入っていく。激しい競り合いにも負けず、ボールを収めるシーンも少なくない。２節ケルン戦以来となる出場に、気概を感じた。
「攻撃のところに関しては、自由にやっていいと言われているので、何も言われなかったですけど、自分が求められている強度のところとか、球際のところ、フィフティフィフティのところで勝るとか、基本的なところをまずは見せないとなと思っていました。フランクフルトはドイツでいいチーム。その相手にちゃんと（自分のいいところを）見せられれば、これからチャンスをもらえるかなと。あまり特別なことは考えないで、そういう基本的なベースのところで負けないというところを意識して入りました」
シュートやシュートへつながるパスはなかった。だが１点が欲しいチームで必要とされ、徐々に主導権を引き寄せる展開の中で鈴木が果たした役割は小さくはない。ボールを奪取したり、味方からパスを受けて素早く展開するなど、チームメイトと共通イメージを持ってプレーできている点は大きな収穫だろう。
「局面局面で勝っていたところが多いと思う。決して自分自身で、できないとは思っていない。でももっとここからよくなってくるかなと思います」
鈴木はそう言葉に力を込めた。続くユトレヒトとのヨーロッパリーグではスタメン起用されると、見事に先制点となる移籍後初ゴールをマーク。２−０の勝利に大きく貢献した。
「もっとよくなる」
その言葉通り、存在感を日に日に高めている。
取材・文●中野吉之伴
【動画】鈴木唯人が絶妙ダイレクトシュートで移籍後初ゴール
