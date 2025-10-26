中島健人が『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』第289回のゲストとして登場し、SixTONESの田中樹＆ジェシーとのトークに花を咲かせた。

写真：SixTONESラジオにゲスト出演した中島健人のオフショット！田中樹＆ジェシーとの記念3ショットも（全3投稿）

■“セクシー”が飛び交う、セクシーラジオ

ラジオ放送前、NHKの音楽番組『Venue101（ベニュー ワン・オー・ワン）』の生放送に出演していた中島健人。

放送を終えてニッポン放送に到着するなり、セクシーを撒き散らし、SixTONESと対面。事務所入所時のオーディション日も一緒だという“完全同期”・田中樹、定期的に食事に行くという仲の友人・ジェシーと和気あいあいとしたトークを披露した。

■放送終了後には、中島健人＆田中樹＆ジェシーとの記念ショットを投稿

中島はラジオの放送終了後、自身のInstagramにて「同期のじゅりとお友達のジェシー。ありがと」というメッセージとともに、3ショットを公開。

深夜でもキラキラ輝く笑顏がまぶしい3ショットに喜びの声がコメント欄に踊った。

■「かつての思い出を語るセクシーラジオ」

なお、『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』番組公式Xでは、「セクシーという刀を信じた男が セクシー飛び込みでLINEを交換して かつての思い出を語るセクシーラジオ」と今回の放送を紹介している。