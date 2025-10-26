Photo: 山田洋路

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

自動巻き、トノー型ケース、そして表裏の両面から心臓部が覗くスケルトンのフライングトゥールビヨン。このスペックが、腕時計を愛する者の心を強く惹きつけるのは想像にかたくありません。

今回、縁あってこの腕時計を試す機会を得ました。袖口で確かな存在感を放つZEROO 「T10」が、なぜこれほどまでに魅力的なのか？ その理由を、デザイン、機構、そして使い心地という3つの視点から、じっくりと紐解いていきたいと思います。

期待を上回る重厚感と装着感

Photo: 山田洋路

かつての手巻きモデルが持つストイックな美しさとは違う、力強さと実用性を手に入れた本モデル。ブランドが示す「トゥールビヨンを、もっと身近に」というメッセージが、多くの腕時計ファンのライフスタイルを、より豊かなものにしてくれそうです。

製品を目の前にした瞬間、飛び込んできたのは、Webページで見るよりも遥かに力強い輝きを放つメタルの造形美でした。精巧に磨き上げられたケースが放つ光沢は、まさに高級機そのもの。装着する前から、所有する喜びを満たしてくれます。

Photo: 山田洋路

堪らず装着してみると、これだけ立体的な造形にもかかわらず、計算されたケースのカーブが、腕にしなやかにフィットするように感じられます。ストラップはしなやかなフッ素ラバー製。もっと硬質なモノを想像していましたが、手首の動きを妨げず、アクティブな日常で快適に過ごせそうです。

光を味方につけるケースデザインの妙

Photo: 山田洋路

スケルトンデザインで、フライングトゥールビヨンの複雑機構がじっくり観察できるだけでなく、ケース裏からも歯車の精緻な動きが確認可能です。

また、前モデルでスケルトン仕様だったケースサイドはフィン形状デザインのメタルに。よりデザイン性と堅牢性が高まっています。こちらが光を複雑に反射し、まるで光の彫刻のような陰影をつくり出します。

単に時刻を確認する以上に、腕を眺める時間が増えたのは、この多彩な表情のおかげかもしれません。

パワーリザーブ60時間の実力

Photo: 山田洋路

今作で自動巻きに進化した「T10」。トゥールビヨンを日常使いするうえで、パワーリザーブは重要です。そこで、装着したあとはずし、あえて丸2日間放置してみました。

結果は、期待通り。約50時間が経過した後も、時計はまだ正確に時を刻み続けていました。これだけの持続力があれば、ほかの時計と交互に楽しみたいときも、装着時に慌てて時刻合わせをする必要がありません。

自動巻きの利便性と、2つのゼンマイで長時間駆動を実現するツインバレルの恩恵を体感できた瞬間でした。

デスクワークの相棒たりえるか？ 終日の装着感をチェック

Photo: 山田洋路

重量136g、厚さ14mm。普段スマートウォッチを使っている方にとっては、少し大ぶりに感じるかもしれません。でも、実際に朝から晩まで装着してみると、そのサイズや重さを負担に感じることはほとんどありませんでした。

存在を主張しすぎることもなく、それでいて確かな個性を感じさせ、見るたびに気分を高めてくれる。今回、「T10」を使い込んで確信したのは、この腕時計が日常を共にするためのトゥールビヨンだ、ということです。

Photo: 山田洋路

手巻きの手間から解放された快適さ、60時間動き続ける信頼性。そして何より、日常で心を豊かにしてくれる、計算されたデザイン…。「T10」は、ともすればただ眺めるためのコレクションとして捉えられがちなトゥールビヨンを、日常使いで気分を上げるパートナーに変える可能性を秘めています。

この感動を次はあなたの腕で。特別な条件で手に入れるこの機会に、ZEROO 「T10」が刻む時の魅力をチェックしてみてください。

ZEROOトゥールビヨン革命第二章 T10スケルトンオートマチック機械式腕時計 297,000円 （約25％オフ） machi-yaで見る

＞＞ZEROOトゥールビヨン革命第二章 T10スケルトンオートマチック機械式腕時計

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたりメーカーより製品の貸し出しを受けております。