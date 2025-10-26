参政党の神谷宗幣代表（48）が26日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。21日に発足した高市早苗首相（64）が率いる新内閣で、経済安保担当相に抜てきされた小野田紀美氏（42）の印象を明かした。

小野田氏は総裁選で高市氏の推薦人を務め、政治信条が近い保守派の論客として知られる。自身のX（旧ツイッター）のフォロワー数は80万人を超え、外国人政策や外交、安全保障に関する持論を積極的に発信。高市首相は閣僚の担当として「外国人との秩序ある共生社会推進」を新設し、小野田氏に兼務させた。

神谷氏は小野田氏の印象を問われると「私よりも5歳ぐらい若い方なんですけれども、凄く気が強い感じで」と返答。「私席が近かったことがあるんです、参議院で。結構強いヤジをバンバンと飛ばされるんですよね。凄いなと」と明かして笑いを誘った。

一方で「何かこの決断力のある方だと思っていますし、さっきもご紹介されていましたけど、ご本人の二重国籍問題みたいなところでも、いろいろと考えられたこともあると思うので、外国人の気持ちもお分かりになるだろうし。日本人として、国会議員をやられているわけだから、国を守らなきゃっていう意志も強い方だから、私はいい配置かなと思いました」と述べた。