秋山成勲＆SHIHO夫妻、14歳迎えた長女と家族3ショット「あの小さなサランちゃんが」「すっかりモデルさんだね」
格闘家・秋山成勲（50）の妻でモデルのSHIHO（49）が26日、自身のインスタグラムを更新。14歳の誕生日を迎えた長女・サランちゃんを囲んだ家族3ショットを公開した。
【写真】秋山成勲＆SHIHO、14歳迎えた長女と家族3ショット ※3枚目
「あっという間に14歳のお誕生日」とつづり、家族でお祝いする様子を披露。バースデーケーキや「14」の形をした大きな風船などの装飾に囲まれ、笑顔を浮かべるサランちゃんが写し出されている。
SHIHOは「未知なる可能性に溢れ、どんどん新しい世界を切り開いていく あなたをいつも見守り続けていたいです」と愛情たっぷりに、あふれる親心をつづった。
この投稿には「お誕生日おめでとう」「早いですね〜あの小さなサランちゃんが」「めっちゃ成長しててすっかりモデルさんだね」「素敵なレディになりましたね」「3ショット見れて嬉しい〜」など、多くの温かい声が寄せられている。
【写真】秋山成勲＆SHIHO、14歳迎えた長女と家族3ショット ※3枚目
「あっという間に14歳のお誕生日」とつづり、家族でお祝いする様子を披露。バースデーケーキや「14」の形をした大きな風船などの装飾に囲まれ、笑顔を浮かべるサランちゃんが写し出されている。
SHIHOは「未知なる可能性に溢れ、どんどん新しい世界を切り開いていく あなたをいつも見守り続けていたいです」と愛情たっぷりに、あふれる親心をつづった。
この投稿には「お誕生日おめでとう」「早いですね〜あの小さなサランちゃんが」「めっちゃ成長しててすっかりモデルさんだね」「素敵なレディになりましたね」「3ショット見れて嬉しい〜」など、多くの温かい声が寄せられている。