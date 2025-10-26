º´µ×´Ö¼ëè½¤¬°µ¾¡¡¢º£µ¨4¾¡ÌÜ¡¡±äÅÄG½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ½ªÆü
¡¡±äÅÄ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê26Æü¡¦Ê¼¸Ë¸©¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC¡á6562¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡ËÇ¯´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»25¥¢¥ó¥À¡¼¡¢263¤Çº£µ¨¡¢ÄÌ»»¤È¤â¥Ä¥¢¡¼4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£½éÆü¤«¤é¼ó°Ì¤ò¼é¤ë´°Á´Í¥¾¡¤Ç¡¢2°Ì¤È¤Î11ÂÇº¹¤Ï¥Ä¥¢¡¼ÎòÂå2°Ì¥¿¥¤¡£¾Þ¶â3600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡65¤Ç²ó¤Ã¤¿°¤ÉôÌ¤Íª¤¬2°Ì¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤ËÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë´ä°æÌÀ°¦¤È¡¢¿ûÉö²Ú¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼Àª¤Ï´ä°æÀéÎç¤¬ÄÌ»»4¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç22°Ì¡¢À¾Â¼Í¥ºÚ¤Ï36°Ì¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï47°Ì¤À¤Ã¤¿¡£