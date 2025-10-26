赤ちゃんが『赤ちゃん猫』の前で猫じゃらしを使った結果…思わず癒される『尊い光景』に反響「癒しをありがとう」「かわいいが渋滞してる」
赤ちゃんに遊んでもらう子猫の姿が可愛すぎると話題です。動画には「可愛いが渋滞してる」「癒しをありがとう」等のコメントが寄せられ7.6万回以上再生されているようです。
【動画：赤ちゃんが『赤ちゃん猫』の前で猫じゃらしを使った結果…】
赤ちゃんに遊ばれる赤ちゃん
TikTokアカウント「_yuzu925_」に投稿されたのは、人間の赤ちゃんに遊んでもらう子猫の姿です。猫ちゃん2匹と小さなお子さんがいるというお宅、赤ちゃん同士で遊んでいる光景が見られることもあるんだそう。
赤ちゃんが猫のおもちゃを手にもって動かすと、子猫はおもちゃを追いかけていたのだとか。投稿者さんいわく、いつも二人で遊んでいてとても可愛いそうです。
可愛いの渋滞
赤ちゃんと猫ちゃんが仲良しな姿は他にも投稿されているようです。ある日、赤ちゃんの隣に猫ちゃんが寝ていたそう。
赤ちゃんよりも猫ちゃんの方が少し大きいくらいですが、お互い怖がることもなく一緒に寝転がってリラックスしていたのだとか。
仲良しな二匹
また、2匹の猫ちゃん同士も仲が良く一緒に遊んでいる光景の投稿も。まだ小さなしらすちゃんはとろろちゃんをびっくりさせようと、隠れて驚かせようとしていたそうです。
驚かされたとろろちゃんはちょっとだけビクッとしただけであまり驚いていない様子。しらすちゃんは、何度もびっくりさせようと挑戦していたそうでした。
最初にご紹介した投稿は7.6万回以上再生され「可愛いが渋滞してる」「癒しをありがとう」「可愛すぎます」等のコメントが多く寄せられ、赤ちゃんと子猫の可愛いコンビで遊ぶ光景に思わず悶絶してしまう人が続出したようです。
TikTokアカウント「_yuzu925_」では、今回ご紹介した赤ちゃんと猫ちゃん達の姿が投稿されています。思わず見守りたくなる赤ちゃん達の姿にも注目が集まっているようです。
