子猫がどこにもいないと焦って探していた飼い主さん。すると、まさかすぎる場所でくつろいでいる姿を発見！その光景がInstagramに投稿されると、記事執筆時点で153万再生を突破し、「最高のお届け物ですね♡笑」「かわいすぎるw」「探してここにいたら笑う自信あるわw」などの声が寄せられました！

【動画：『いなくなった子猫』を探していたら、『玄関』で…】

子猫がどこにもいないと思ったら…

Instagramアカウント「みりん＆つな(@mirin_tsuna)」では、つなくんという子猫と先輩猫・みりんちゃんの暮らしが更新されています。

ある日のこと。つなくんの姿が見当たらないと焦っていた飼い主さん。部屋のどこを探しても姿のないつなくんに不安が募ったといいます。

そして、念のため、玄関を覗いてみると……

なんと、郵便ポストの中にインしてるーーー！！！

しかも、ポストがちょうどつなくんの体のサイズ感とちょうど合っていたようで、ジャストフィット感が落ち着くのかくつろいでいる様子だったとか！

飼い主さんが焦っている様子を見て、「どうしてそんなに焦ってるの？」といいたげな表情で見つめ返してきたというつなくん。あなたを探していたのよ……！

あまりにも予想外な場所でのんびりとくつろぐつなくんを発見し、ホッと胸を撫で下ろした飼い主さんなのでした。

衝撃的なくつろぎ方が話題に

まさかの場所でくつろいでいたつなくんの姿は、 Instagramに投稿されると多くの人の注目を集め、記事執筆時点で153万回以上も再生されています。

コメント欄には「最高のお届け物ですね♡笑」「かわいすぎるw」「探してここにいたら笑う自信あるわw」などの声が寄せられ、多くの人がつなくんの居場所に驚きと笑いの声を上げています。

先輩猫さんとの同居生活を満喫中

Instagramアカウント「みりん＆つな」では、今回紹介したつなくんと、先輩猫のみりんちゃんの様子が不定期に更新されています。

まだまだ子猫のつなくんは、みりんちゃんにしっかり教育を受けていることもあるのだそう。

生まれたばかりの赤ちゃんとの交流も順調に進んでいるというので、今後の２匹と赤ちゃんの関係にも期待が膨らみますね！

つなくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「みりん＆つな(@mirin_tsuna)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。