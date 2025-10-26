Í³¿¤Î²÷Åê¤Ë¥¥±¤Ï¥É¥ä´é¡Ö³§¤¬Íß¤·¤¬¤Ã¤¿ÍýÍ³¤¬¤³¤ì¡×¡¡¾ÚÌÀ¤·¤¿495²¯±ß¤Î²ÁÃÍ
¥¥±¤¬Àä»¿¡ÖÀ¨¤¤¥ä¥Ä¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼1 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢9²ó1¼ºÅÀ8Ã¥»°¿¶¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢³ÆÁª¼ê¤«¤é¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¬¡¢¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤â¡ÖÈà¤ÏÀ¨¤¤¥ä¥Ä¤À¡×¤ÈÀå¤ò´¬¤¤¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤ÏºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò1¼ºÅÀ¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£ÃæÈ×¤ËÆþ¤ë¤È½ù¡¹¤Ë¼«¤é¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£9²ó105µå¤òÅê¤²¤Æ4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢8Ã¥»°¿¶¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£¼ºÅÀ¤Ï3²ó¤Î¥«¡¼¥¯¤ÎÆ±ÅÀµ¾Èô¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹Áê¼ê¤Ë½é²ó¤Ë3¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢Éé¤±Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¡£¤½¤Î¸å¡¢E¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¼«¤é¥«¥Õ¥§¤ËÍ¶¤¤¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é1Ç¯¡£»³ËÜ¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¼èºà¤ÇE¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖÈà¤¬ºòÇ¯¤ËÊÆ¹ñ¤ØÍè¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Èà¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤³¤ì¤Ê¤ó¤À¡£¶â³Û¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤òÈà¤Ï¾ÚÌÀ¤·¤¿¤Î¤µ¡×¤È¥É¥ä´é¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÃË¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤³2Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«´¶¿´¤¹¤Ù¤¤³¤È¤À¤è¡£Èà¤Ï¡Êº£Ìë¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¡Ë²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë