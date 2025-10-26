ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。ブレイク・スネル投手もインスタグラムで山本への愛を示した。

初回に無死一、三塁の大ピンチを脱した山本は、3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。強力打線を封じ込め、9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

前日のワールドシリーズ初戦で先発登板し、5回0/3を5失点で負け投手となったスネルは、この日の試合後にインスタグラムのストーリー機能で山本の動画と画像を3連発。「私の兄弟」との文字もあった。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）を制した際に、「I love YAMA」と経緯を示していた左腕が、あらためて山本への愛を示した形だ。

山本の至高の105球で1勝1敗のタイに戻したドジャース。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）