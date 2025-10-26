巨人の「一瞬」を切り取った写真投稿…「スポーツ報知編成部インスタ」ぜひのぞいてください

◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

生まれも育ちも東京の私は物心がついた時には巨人ファンで、気づけばＧ党歴３５年。小学校から高校まで野球部に所属し、憧れは高橋由伸さんだった。放課後のグラウンドで背番号２４の打撃フォームをマネしていた少年時代を思い出す。

そんな自分が大好きなジャイアンツを発信する立場になるとは思ってもいなかった。紙面レイアウトに携わる一方で、「スポーツ報知編成部」のインスタグラムアカウントの運用も担当。試合のプレーだけではなく、何げない一コマを切り取った写真を投稿し、首脳陣や選手が見せる一瞬の表情を伝えている。

中でも、巨人・坂本がファウルフライを好捕し、目の前の女性ファンに見せた場面の投稿＝写真、＠ｈｏｃｈｉ＿ｈｅｎｓｅｉ＝は、１万超の「いいね」とコメント数を記録した。「羨ましい」「こんな瞬間に立ち会いたい」などの声が画面に躍る。ファンの生の声が作り手にダイレクトに伝わるのが、ＳＮＳの魅力の一つだ。

アカウント開設から５年。ファンとの距離を近づけようと意識して取り組んだ成果は、フォロワー４・９万人超という数字に表れた。たくさんのファンに支えられていると実感する。

今春、若手記者にバトンを渡した。「スポーツ報知編成部」のインスタグラムは今後も球団とファンをつなぐ架け橋として、瞬間を届けていく。まだフォローしていない方は、ぜひのぞいてみてほしい。ジャイアンツの新しい魅力に出会えるはずだから。（レイアウト担当・福綱 裕次）

◆福綱 裕次（ふくつな・ゆうじ）２００２年入社。趣味はスキューバーダイビング。ＰＡＤＩレスキューダイバー。